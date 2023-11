Pelle liscia? Utilizza questi scrub che ti renderanno perfetta | Addio rughe

Volete una pelle sempre liscia e luminosa? Grazie a questi particolari scrub potrete dire addio per sempre alle vostre rughe. Ecco quali sono i migliori.

Le rughe sono una specie di ossessione, per quanto riguarda il volto delle donne. Nessuno le vuole, per questo si cercano metodi per ritardarne la comparsa sempre più. Se nell’uomo qualche rughetta è considerata anche affascinante, sul volto femminile, è considerata un disastro.

Basti pensare al cinema, uomini maturi ce ne sono tantissimi che recitano in parti ancora importanti, le donne invece vengono surclassate a parti più idonee alla figura, come per esempio la nonna di o la mamma di. Per questo, a prescindere dal vostro lavoro, se vorrete avere una pelle liscia, vi basterà usare questi scrub e potrete finalmente dire addio a quelle rughe “della saggezza”.

Come dire addio alle rughe

Prima di svelarvi come dire addio alle rughe, ricordatevi anche che non bastano solo gli scrub, ma per ritardarne il più possibile la comparsa, ci sono esercizi facciali fatti a posta, che sono molto in voga. Inoltre, la crema anti age che applicate al vostro volto, fa veramente la differenza. Infine è importante applicare con costanza le maschere nutrienti e rimpolpanti da applicare al visto.

Infine, ci sono diversi prodotti in commercio che vi aiuteranno a sentirvi molto più a vostro agio con l’avanzare dell’età, i quali fanno una sorta di lifting naturale, senza dover ricorrere a particolari trattamenti estetici o con il laser.

5 scrub perfetti

Ecco quali sono 5 scrub fenomenali e naturali, che non solo vi restituiranno una pelle liscia, luminosa e giovanile, ma vi permetteranno di dire addio alle fastidiose rughe. Ricordatevi che lo scrub andrebbe applicato almeno una volta a settimana sul volto e che dopo averlo sciacquato, bisognerebbe spargere sul volto uno strato di crema idratante. Ad ogni modo, ecco i nostri consigli:

Scrub al sale Scrub al caffè Scrub alla menta Scrub zucchero di canna e limone Scrub alla farina d’avena

La cosa bella di questi composti naturali e non industriali e che potrete prepararli con semplicità direttamente a casa vostra. Infine, lo scrub sarebbe utile da applicare direttamente sotto la doccia, dopo aver bagnato leggermente il volto, in quanto i pori saranno maggiormente dilatati e la sostanza penetrerà in profondità. Effettuate movimenti circolari e applicate la crema idratate subito dopo, qualora vedeste che la vostra pelle continua ad essere secca. In questo caso la costanza di applicarvi lo scrub, vi farà notare grossi cambiamenti.