Allarme Hamburger: Se hai in casa la varietà di chianina buttala subito | Rischi danni gravissimi alla tua salute

Attenzione, nuovo allarme rilasciato dal Ministero della Salute. Se avete questa marca di chianina, non mangiatela assolutamente. L’hamburger in questione andrà buttato o riportato al negozio.

Ormai, l’hamburger è diventato un piatto abituale anche nella nostra cucina, la quale l’ha inserito nell’elenco di quei cibi fondamentale della cucina italiana, come per esempio pizza e pasta. Ovviamente ci sono alcune regole da rispettare nel momento in cui vi appresterete a divorarlo in un sol boccone.

Per quanto si possa fare attenzione però, qualcosa può sempre sfuggire, per questo il negozio in questione ha diramato un comunicato nel quale indicava la marca dell’hamburger di chianina che andrà buttato o restituito al punto vendita. Non mangiatelo assolutamente.

Allarme hamburger di chianina

Come dicevamo, l’hamburger è un piatto che viene gustato anche qui in Italia. A differenza degli esordi, nel quale il McDonald’s lo vedevamo soltanto nei film americani, adesso fa parte tranquillamente dei ristoranti presenti nei servizi di delivery.

Possiamo farcelo da soli o sceglierlo tra i piatti dei menù dei vari ristoranti americani, quel che è certo è che le persone ne vanno matte. Ovviamente però come in tutte le cose, bisogna rispettare determinate regole per fare in modo che l’ingestione della carne, non porti conseguenze molto devastanti. Ecco di cosa stiamo parlando.

Comunicato urgente

Come si può leggere sul sito Greenme, il Lidl ha rilasciato un comunicato urgente, nel quale invita tutti i consumatori a riportare indietro l’hamburger di chianina acquistati nei loro punti vendita, in quanto sono state trovate tracce di Escherichia coli, come si evince dalla nuova segnalazione del Ministero della Salute. Generalmente la carne di ogni tipo andrebbe consumata previa cottura, mai cruda, eppure come si legge, i cittadini sono invitati a riportare indietro il lotto incriminato per ottenere il rimborso o a buttarlo via, ma è fondamentale non consumarlo.

Stiamo parlando del lotto 549886, che corrispondono alla descrizione di “hamburger di bovino di razza chianina prodotti da Marfisi Carni S.r.l”, come si legge sull’etichetta del prodotto. Sono episodi spiacevoli questo, ma nonostante tutto, i consumatori hanno apprezzato il fatto che il noto discount abbia comunque avvisato immediatamente del pericolo, evitando così una strage alimentare.

Per evitare di incombere in altre sorprese, vi conviene rimanere sempre informati sul sito del Ministero della Salute, sul quale preventivamente vengono inserite tutte queste direttive, prima che sia veramente tardi per quanto riguarda la salute dei suoi consumatori. Ricordatevi che presentando il prodotto al Lidl, muniti di scontrino, vi verrà restituito il rimborso di quello che avevate speso.