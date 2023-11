Allarme yogurt Greco: Se hai questo prodotto in frigo devi buttarlo immediatamente | Può contenere una sostanza tossica

È allerta yogurt greco se hai quel particolare prodotto in casa, potrebbe essere veramente nocivo per la tua salute. Buttalo immediatamente o restituiscilo, ma non mangiarlo. Ecco che cos’è successo.

Lo yogurt greco è un alimento eccezionale da consumare a colazione o a merenda, per ottenere il fabbisogno necessario per affrontare meglio la giornata. Questo particolare yogurt si ottiene mediante l’unione dei fermenti lattici attivi e il latte, è a basso contenuto di lattosio e di sodio e inoltre è ricco di proteine.

Sono molte le persone che lo preferiscono al tradizionale yogurt, soprattutto da quando ne sono usciti di diversi gusti e varianti. Eppure, qualcosa è andato storto con questa particolare variante, fate attenzione se ce l’avete in casa dovrete buttarlo o restituirlo. Ecco di cosa stiamo parlando.

Allarme yogurt greco

Lo yogurt greco, come saprete è entrato prepotentemente nella nostra routine di vita ormai da diversi anni. Tutti quanti almeno una volta ne abbiamo assaggiato un barattolino, che sia per curiosità o per passione. Non è soltanto leggero, ma è anche un alimento proteico e sano. In molti pensano che questo alimento arrivi direttamente dalla Grecia, visto il nome, in realtà è soltanto una questione di marketing, in quanto lo yogurt greco è originario della Bulgaria.

Il nome è stato scelto per fare in modo che questo yogurt potesse essere visto di buon occhio dai consumatori, soprattutto all’inizio che non si conosceva, per dare modo a tutti di assaggiarlo senza pregiudizi, in quanto anche in Grecia si nutrono con la nostra dieta mediterranea (ovviamente con le loro deliziose varianti).

Attenzione agli intolleranti al lattosio

Come ormai per la maggior parte degli alimenti a base di latte, i commercianti (fortunatamente), stanno creando le versioni senza lattosio, un po’ come succede agli alimenti senza glutine. Ovviamente ci vorrà ancora molto prima che una persona intollerante possa trovare e /o mangiare i cibi classici presenti nelle varie corsie dei supermercati. Ed è proprio da un supermercato che è uscito un lotto di yogurt greco senza lattosio dannoso per la salute, in quanto per un errore o un danno al macchinario, il lattosio è presente in queste confezioni.

Il Penny Market che ha venduto il lotto in questione, ha consigliato a tutti i consumatori, sperando che in molti leggano la news, per questo speriamo di farvi cosa gradita, riportandovi la notizia, di riportare immediatamente l’alimento in questione alla sede di acquisto. Come indicano sul sito “greenme.it“, questo prodotto potrebbe essere molto pericoloso per gli intolleranti al lattosio gravi, in quanto la proteina del latte potrebbe creare danni seri. Avrete tempo fino al 18 novembre per consegnare il prodotto in questione della Welles senza lattosio. Vi abbiamo riportato il post social con tutte le indicazioni del caso.