Rischio Pidocchi: Ecco 6 facili trucchetti per eliminarli all’istante | Non farti trovare impreparato

Non fatevi trovare impreparati, i pidocchi sono purtroppo una realtà è inutile mettere la testa “sotto la sabbia”, anche perché questi parassiti vi troverebbero anche li. Ecco 6 trucchetti per eliminarli.

Con l’inizio della scuola, il contagio da pidocchi potrebbe essere all’ordine del giorno purtroppo. Ovviamente non solo tra gli studenti può avvenire il contagio, anche in tutti quei luoghi affollati, come per esempio mezzi pubblici, palestra e così via, dove questi parassiti potrebbero spostarsi “di testa in testa”.

Ricordiamo anche che i pidocchi possono trasmettersi scambiandosi il pettine, la sciarpa, il cappello, lenzuola e così via. E abbattiamo una volta per tutte un fastidioso stereotipo, i pidocchi non sono indice di scarsa igiene, in quanto è possibile trovare questi parassiti anche in chi si lava 3 volte al giorno e inoltre possono stabilirsi sia tra i capelli lunghi che corti. Ad ogni modo, vogliamo elencarvi 6 trucchetti per eliminarli all’istante.

Come eliminare subito i pidocchi

I pidocchi, come dicevamo, sono parassiti che si nutrono di sangue, sono di piccolissime dimensioni e possono essere confusi con la forfora, in quanto si attaccano sul nostro cuoio capelluto dove trovano il loro habitat naturale. Il prurito è un campanello d’allarme che dovrebbe farvi preoccupare immediatamente. Prima di dirvi come eliminarli, volevamo suggerirvi come provare a prevenirli.

Innanzitutto applicando qualche goccia di olio di neem o tea tree o olio essenziale alla lavanda nello shampoo, potrebbe salvarvi dal contagio, in quanto sono odori questi, non graditi dai pidocchi. Inoltre sarebbe buona norma controllarvi o controllare la testa dei vostri familiari periodicamente, soprattutto all’inizio del periodo scolastico. Infine, sciacquare i capelli con aceto bianco dopo ogni lavaggio, sarebbe anch’esso un ottimo deterrente. Qualora questi odori risultano essere troppo forti per voi, in farmacia vendono uno spray preventivo da applicare di sovente sul cuoio capelluto che dovrebbe farvi “effetto barriera” da questi parassiti.

6 trucchi per eliminarli subito

Qualora non aveste letto in tempo questo articolo o comunque, nonostante i nostri suggerimenti i pidocchi l’abbiate presi lo stesso, state tranquilli volevamo indicarvi 6 trucchetti per eliminare velocemente questi parassiti nel giro di poco:

Eliminare immediatamente le lendini con un pettinino a denti stretti. Pettinate tutti i capelli dividendoli a ciocche e spazzolandoli dall’alto verso il basso; Sciacquare i capelli con aceto bianco o di mele per disinfettare e per far staccare prima le uova dalla testa; Se non avete l’aceto per subito, va bene passare anche l‘olio d’oliva sui capelli; Idem l’olio di neem; Con l’infuso di rosmarino, le uova si staccheranno anche velocemente dal cuoio capelluto quando ci passerete il pettinino; Per tutti coloro che non amano particolarmente questi metodi naturali, sappiate che in farmacia esiste un pratico kit contenente lo shampoo e il pettinino per rimuovere velocemente i pidocchi. Seguite bene le indicazioni presenti sulla scatola.

Infine, ricordatevi di lavare a 60° tutto quello con cui siete venuti a contatto, come per esempio pettine, lenzuola, federa, asciugamani e così via. Non scambiatevi assolutamente oggetti che avete usato per la testa con gli altri membri della vostra famiglia.