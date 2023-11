Addio ai social: Oggi saranno a pagamento | Ecco quanto devi spendere per il tuo svago

Grandi novità per chi utilizza i social, a breve diventeranno a pagamento e ci dispiace dirvi che questa non è una bufala. Purtroppo è la verità, ecco che cosa cambierà.

I social media ormai fanno parte della vita di molte persone, è difficile trovare qualcuno che non sia iscritto ad almeno un account di quelli più gettonati. I social sono molto utili finché li si usa con parsimonia, è quando si esagera che si perde di vista la realtà e si inizia ad essere schiavi dei commenti e delle notifiche.

Ma questa ovviamente è un’altra storia. Se fino ad oggi, i social erano gratuiti, fra poco le cose cambieranno per sempre, in quanto alcuni di essi diventeranno a pagamento. Cerchiamo di capire meglio cosa succederà e soprattutto cosa cambierà per gli utenti.

I social diventeranno a pagamento

Quando hanno preso piede, i social network, erano utilizzati principalmente per comunicare e restare in contatto con persone lontane. In seguito il loro utilizzo ha preso una piega differente, diventando addirittura un luogo lavorativo per molti. Oggi giorno la maggior parte delle persone li utilizza, in alcuni casi esagerando, diventando schiavi di quella notifica e del giudizio altrui.

Ecco, usati in questa maniera i social diventano tossici, in quanto c’è tutto un mondo oltre lo schermo del cellulare, vi basterà soltanto alzare la testa per assaporarlo. Vedrete così quanto è bello comunicare con qualcuno guardandolo negli occhi e soprattutto condividere con qualcuno qualcosa di personale, senza ricevere like o commenti poco lusinghieri, in quanto la conversazione resterà “vis a vis”. Per molti sembrerà surreale, ma la gente vera la si conosce così.

Cosa cambia?

È ufficiale, da novembre gli account di Facebook e Instagram diventeranno a pagamento. Tutti gli iscritti che vorranno continuare ad usare questi due account senza “sorbirsi” gli annunci pubblicitari, dovranno attivare un abbonamento mensile di 9,99 euro al mese se accedete ai social dal web e di 12,99 euro al mese se li usate solo dalle app Android e Apple. Questi costi varranno fino al 1° marzo 2024, in seguito se proseguirete l’abbonamento, pagherete 6 euro mensili nel primo caso e 8 euro mensili nel secondo.

Naturalmente per tutti coloro che non vorranno pagare nulla, niente paura i social potrete continuare ad usarli, semplicemente dovrete vedere gli spot pubblicitari tra un utilizzo e l’altro. Meta continua a garantire ovviamente la protezione dei dati personali in entrambi i casi, quindi potrete scegliere cosa fare liberamente.