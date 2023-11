Test personalità: Alberi o navi? Quello che vedi per prima rivela il tuo stato d’animo

Ecco un simpatico test della personalità da effettuare durante i periodi “morti” della giornata. Dunque, cosa vedete prima in questa immagine? Alberi o navi? La risposta vi sorprenderà.

I test della personalità, sono quei progetti le cui risposte promettono di darvi delle conoscenze maggiori su voi stessi. Anche perché generalmente, quando si fanno questi “giochini”, la prima risposta che viene data, veramente è quello che pensiamo di getto, in quanto non sentendoci sotto pressione per paura di essere giudicati, rispondiamo la prima cosa che ci viene in mente.

In realtà quello è il subconscio di ognuno di noi, quello che rivela chi siamo veramente, quando non ci nascondiamo nell’ipocrisia dell’apparire nel modo “giusto” che la società ci impone. Per questo, i test della personalità fanno tanto successo, perché per quei pochi minuti possiamo essere noi stessi, senza troppi ma e come. Eccone uno molto interessante, allora nella foto in questione, vedete prima alberi o navi? La vostra risosta vi dirà molto sul vostro stato d’animo.

Prima gli alberi o le navi?

Come diciamo sempre, prima di affrontare questi generi di test insieme a voi. Ricordatevi sempre che le risposte non hanno nessuna valenza scientifica e soprattutto non c’è motivo di offendervi o arrabbiarvi se il quadro generale che si è venuto a creare, non rispecchia le vostre aspettative. Ripetiamo, questo test della personalità è solo un modo per staccare dalla routine della vita, concedendosi 5 minuti del proprio tempo in totale armonia, lontano da tutto e tutti.

Ad ogni modo, se siete pronti, possiamo iniziare. Dunque guardate bene l’immagine sopra riportata e diteci, che cosa avete visto prima gli alberi o le navi? Una volta che avrete la risposta, procedete con l’ultimo paragrafo nel quale vi sveleremo il vostro stato d’animo attuale.

Risposte al test

Pronti a giocare con noi, con questo simpatico test della personalità? Diteci se avete visto prima gli alberi o le navi e vi diremo qual è il vostro stato d’animo:

ALBERI: Se avete visto in primis gli alberi, siete persone molto dirette, non vi piacciono i giri di parole e le cose surreali. Siete decisi e pratici, piuttosto che volare di fantasia, preferite arrivare subito al dunque, concentrando i vostri sforzi nelle cose che sapete di poter realizzare o comunque tangibili. Per alcuni risulterete noiosi, altri vi seguiranno e vi chiederanno spesso consigli;

NAVI: Se invece avete visto per prime le navi, vuol dire che il vostro sguardo va ben oltre quello che avete lontano. Avete idee molto creative soprattutto futuristiche. Chissà come mai, ogni volta che vi viene un'idea, questa verrà poi riproposta dalla collettività qualche mese o anno dopo, semplicemente perché avete una mente libera e molto fantasiosa. Stare assieme a voi è uno spasso, i vostri amici sono molto fortunati.