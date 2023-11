Allarme kebab: Rischi gravemente la salute se lo mangi | Può contenere salmonella

È allarme kebab, per via di quelle segnalazioni di salmonella che hanno contratto diversi commensali. Ecco cosa sappiamo e cosa dovete fare per non rischiare la vita, continuando ad assaporare questo delizioso piatto.

Da un po’ di anni a questa parte, anche il kebab è entrato nelle nostre abitudini alimentari, suscitando molto successo, soprattutto tra i giovani. Nessuno può resistere a quel rotolo di carne, con verdure, salse varie e patatine. Un pasto completo in formato piadina, comodo da mangiare fuori casa e sicuramente molto sfizioso.

Eppure, anche in questo caso è arrivato l’allarme kebab a causa di episodi di salmonella, un’infezione che quando si verifica può portare addirittura alla morte. Ecco che cos’è successo e soprattutto cosa bisogna fare per non incorrere in questo batterio.

Allarme kebab per la salmonella

Per chi non lo conoscesse, il kebab è un piatto turco che è diventato uno tra i piatti più consumati in buona parte degli Stati del mondo. Questa parola in turco vuol dire “arrostire” e in effetti è la base di questa carne allo spiedo che posta in verticale su un grosso spiedo arrosto cucina per ore e man mano, con un coltello, chi lo prepara taglia pezzi di carne da inserire in una sorta di piadina arrotolata.

La persona può scegliere di condirlo come vuole che sia con verdure miste, salse, patatine fritte e così via. C’è poco da fare, lo street food oggi giorno è una componente fondamentale nel pensiero collettivo, in quanto costa meno, è gustoso e lo si può consumare dove si vuole, anche per strada mentre si cammina.

Cos’è successo?

Da qualche mese è scattata un’allerta alimentare in tutta Europa e non solo, per quei molteplici casi di salmonella che si sono verificati dopo aver mangiato il kebab in luoghi differenti. L’unica cosa che accomunava queste persone è quella di aver consumato questo tipico piatto turco, i cui gestori avevano realizzato lo spiedo con la carne di pollo della Polonia. È da lì che sono arrivati gli animali infetti.

Le prime segnalazioni sono arrivate dall’Austria, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Norvegia. Questa allerta generale ha fatto “alzare le antenne” anche a tutta l’Europa, per ora pare che nessun caso di salmonella si sia verificato in Italia, ma l’Ages ha messo tutti quanti in guardia con questo comunicato: “Quando acquisti un kebap di pollo, assicurati che la carne sia ben riscaldata: la salmonella viene uccisa in modo sicuro a una temperatura superiore a 70°C…”. Inoltre è fondamentale chiedere sempre la provenienza della carne.