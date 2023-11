Spuntino pomeridiano: Ecco il segreto mai rivelato prima per non ingrassare | La tua vita cambierà

Spuntino del pomeriggio. Il segreto finora sconosciuto per non prendere nemmeno mezzo chilo. Tutto quel che c’è da sapere.

È il sogno di tantissime persone, sia donne che uomini, di perdere qualche chiletto o comunque di non prenderne altri. Tuttavia ora che le festività natalizie sono ormai alle porte sarà difficile riuscire a mantenere fede a questo proposito. In molti, in vista delle sontuose cene, stanno già correndo ai ripari, facendo non poche rinunce a tavola.

Il problema è che quando si parla di cibo e alimentazione bisogna fare molta attenzione, perché fin troppo spesso si compiono errori in alcuni casi molto gravi. Per esempio mangiare bene non significa assaggiare piatti e pietanze insipide, ma semplicemente evitare il classico cibo spazzatura, che non solo ci fa ingrassare a dismisura, ma che non è nemmeno il massimo per la nostra salute in generale.

Di grande importanza poi è seguire ogni giorno una dieta sana, varia, equilibrata e bilanciata e anche qui è doveroso fare una specificazione. Con ciò non significa affatto fare la fame, come molti erroneamente pensano. Altro errore da non fare è di affidarsi al classico fai da te, senza chiedere il consiglio di un esperto.

Spuntini, la loro grande importanza

Sbagliatissimo poi è non ascoltare i segnali che il nostro corpo ci manda e non dargli tutto ciò di cui necessita per stare bene. Altro consiglio è di non saltare mai i pasti principali quali la colazione, il più importante in assoluto, il pranzo e la cena. Quest’ultima deve essere particolarmente leggera e super digeribile, dal momento che di lì a poco ci coricheremo.

Per evitare di giungere a tavola troppo affamati e di conseguenza eccedere con il cibo, specie con quello super calorico, è bene affrontare più spuntini nel corso della giornata. Attenzione, parliamo di spuntini, non pasti completi! Il primo sarebbe da affrontare a metà mattinata, ben prima di Mezzogiorno.

Cosa mangiare a merenda per non ingrassare

Un altro invece lo dovremo mettere in atto nel pomeriggio, dopo pranzo ed entro le 18.00. Possiamo anche mangiare qualcosina dopo cena, senza però eccedere e mai dopo le 21.00. Tuttavia alcuni studi hanno rivelato che oltre a effettuare gli spuntini nominati sia fondamentale considerare la qualità di essi.

Opportuno sarebbe puntare a snack non altamente elaborati. In particolare ci ha fatto sapere ciò lo studio facente parte del progetto Zoe Predict. Grazie ai test effettuati si è anche potuto constatare che, come snack, sarebbero l’ideale frutta e verdura fresca di stagione, così come una manciatina di frutta secca. Un no clamoroso deve essere dato invece alle merendine preconfezionate.