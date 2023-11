Puoi mangiare un frutto che ha un verme al suo interno? La risposta ti cambierà la vita | Parla l’esperto

Puoi mangiare un frutto se ha un verme al suo interno? La risposta che ti lascerà senza parole.

Gli esperti ci raccomandano di inserire più frutta fresca di stagione per il nostro bene all’interno della nostra alimentazione quotidiana. Fatto sta che non è sempre facile farlo dal momento che costa parecchio. E in effetti con i continui rincari che ancora perversano nel vasto settore alimentare anche questo alimento li ha subiti eccome.

Tra l’altro in estate, quando i nutrizionisti continuavano a ripeterci anche sui Social che, si sa, sono diventati sempre più una grandissima vetrina per tutti quanti, che dovevamo, con il fine preciso di tenerci ben idratati, mangiare più frutta fresca di stagione, ecco che i prezzi sono lievitati ancora di più.

Altro problema di non poco conto è la sua conservazione. Difatti un frutto conservato male o comunque nella maniera più corretta possibile andrà a male ben presto e questo ci costringerà a buttarlo in men che non si dica nel cestino. Dunque avremo gettato insieme ad esso anche i nostri soldi che abbiamo investito per il suo acquisto.

Frutto con frutto dentro, si mangia o si butta?

Tuttavia c’è anche da dire, per dovere assoluto di cronaca, che la colpa non è sempre la nostra. Difatti può capitare che un frutto sia stato mal conservato nel negozio dove lo abbiamo comperato o durante il suo trasporto. Tuttavia dobbiamo metterci in testa che non è un alimento che solitamente dura un granché.

Una cosa poi da non fare è quella di mettere la frutta tutta insieme e vicina a fonte di calore come termosifoni, stufe o il forno, così come i vari fornetti. In frigo la dobbiamo mettere solo se vogliamo farla maturare di più, mettendoci però in testa che a quel punto dovremo consumarla a stretto giro. E se ci troviamo dentro un verme che dobbiamo fare? Possiamo mangiarla lo stesso?

La sconvolgente risposta

La risposta è assolutamente no! Difatti la presenza di un vermicello bianco molto piccolo ci mette in guardia sul suo stato di salute. Se questo si forma è perché una mosca ha messo le sue zampette sul nostro frutto. Anzi, quel segno può persino indicarci che lei ha svuotato il suo pancino proprio lì.

La cosa è decisamente disgustosa e già solo per questo motivo dovremmo gettare il frutto in questione nel cestino dello sporco. Oltre a ciò dobbiamo pure sottolineare che la già nominata mosca è pure portatrice di malattie e di numerosi batteri che possono a loro volta provocare la nascita della salmonella.