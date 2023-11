Non ne puoi più della tosse? Ecco un rimedio naturale che ti salverà la vita

Il periodo di influenze varie e raffreddori è ormai giunto e con lui anche tutti quei sintomi fastidiosi, come la tosse persistente. Se non ne puoi più, prova questo metodo naturale per provare a dirgli addio.

Con l’arrivo dell’autunno, le temperature si abbassano e si inizia ad ottenere un po’ di refrigerio da quei mesi roventi, passati nel periodo estivo. Se finalmente possiamo tornare a dormire senza sudare, è buona norma ricordarsi che da adesso fino a tutto l’inverno, la possibilità di ammalarsi con i classici malanni di stagione, diventa una realtà sempre più prossima.

Tra i vari sintomi che potrebbero insorgere, come per esempio raffreddore, febbre e così via, c’è né uno veramente fastidioso e pericoloso se si protrae per molto tempo, cioè la tosse. Che sia grassa o secca non importa, la scocciatura è la medesima. Ecco quindi un metodo naturale per cercare di debellarla, prima di prendere uno dei vari farmaci presenti in farmacia.

Come evitare quella fastidiosa tosse?

Prima di dirvi come evitarla, volevamo fare una piccola distinzione, tra tosse secca e tosse grassa. La prima non mostra la classica presenza di muco o catarro e questo vuole significare che l’infiammazione ha colpito le alte vie aeree, per la presenza di virus o batteri. La seconda invece, colpisce le basse vie aeree ed è facile riconoscerla “grazie” alla formazione di muco e catarro.

Detto questo, ci sono dei piccolissimi trucchetti che potrete fare, per cercare di prevenire la tosse il più possibile. Per prima cosa, è fondamentale vestirsi a cipolla in modo da non sudare mentre passate da un luogo e l’altro, in questo modo eviterete anche di stare molto ore con vestiti bagnati dal sudore in corpo che non fanno bene. Infatti, in questo caso sarebbe meglio cambiarsi spesso, cercando di rimanere il più possibile con i vestiti asciutti. Infine cercare di bere bevande calde e non ignorate mai i primi sintomi, cercate di correre ai ripari, in modo da non trascinarvi questo fastidioso sintomo, più del necessario.

I rimedi naturali

Vi abbiamo voluto fare un piccolo preambolo per quanto riguarda la differenza tra tosse secca e grassa, in quanto i rimedi naturali si differenziano per una e per l’altra tosse. Ad ogni modo, se siete stanchi di questo fastidioso sintomo, assumete:

per la tosse secca : altea, propoli, balsamo di tolù, plantago, liquirizia, sulforafano e niaoulyu;

: altea, propoli, balsamo di tolù, plantago, liquirizia, sulforafano e niaoulyu; per la tosse grassa: marrubio, poligala, eucalipto, pino, timo e isoppo.

Assumete questi rimedi naturali nella forma che preferite e fateci sapere se con voi hanno funzionato. Ovviamente è scontato ricordarvi che qualora non trovaste nessun beneficio dopo pochi giorni, dovrete rivolgervi subito al vostro medico di base.