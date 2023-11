Hai un’amica che ti bidona? Puoi smascherarla subito con questo trucchetto

Anche la tua amica ti da sempre forfait? Segui questi 3 consigli per risolvere la situazione. Non potrai farne a meno

Ognuno di noi, nella propria esistenza, è costantemente alla ricerca dell’amicizia vera, quella su cui poter contare in ogni difficoltà e che non fa sentire il peso del giudizio. Qualcuno ha definito l’amicizia come la famiglia che non ti scegli ed è proprio vero.

La relazione amicale si basa su un rapporto di fiducia e scelta reciproca, esattamente come nelle relazioni d’amore, ma senza alcuna tensione sessuale. L’amico è quella persona a cui puoi confidare anche il tuo lato più oscuro, le tue follie o i tuoi errori senza alcuna vergogna.

Degli amici non possiamo proprio farne a meno perchè questi ci forniscono una visione vicina, ma distaccata della nostra realtà. A volte, una persona di fiducia può essere addirittura illuminante: ci fa rendere conto di una relazione tossica da cui siamo assuefatti o di una situazione che provoca forte stress emotivo.

L’uomo è un “animale sociale”, come affermava il filosofo Aristotele e come tale, ha necessità di far parte di un gruppo sociale e di confrontarsi con i propri simili. Da questa teoria si comprende bene come per l’uomo sia necessario circondarsi di qualche amico fedele che sia presente nei momenti di difficoltà, ma anche per condividere i successi della propria vita.

Ecco le 4 qualità per essere un buon amico

Gli amici rappresentano un’aspetto fondamentale per il benessere mentale ed emotivo di ognuno di noi. Non si tratta di una semplice saggezza popolare, ma di un costrutto dimostrato da molte ricerche scientifiche. Tuttavia, l’errore più frequente è di confondere la vera amicizia dalla mera conoscenza di una persona. Imparare a distinguere le due categorie è il primo passo per circondarsi di gente sincera e positiva che sia in grado di donare amore incondizionato.

Secondo lo psichiatra Robert Rowney, specializzato nei disturbi dell’umore, esistono 4 comportamenti per riconoscere le amicizie vere e distinguerle da quelle superficiali. In primo luogo, gli amici fedeli incoraggiano e sostengono nei momenti di negatività o difficoltà. Inoltre, l’amicizia profonda incrementa l’autostima: ad esempio si mostrano contrari quando siamo troppo duri con noi stessi. Il terzo comportamento consiste nel non dare sempre ragione al proprio amico, ma far notare quando si sta commettendo uno sbaglio. Infine, ma non meno importante, il vero amico c’è sempre nei momenti felici e in quelli tristi.

Ecco come smascherare un’amica che ti da buca: 3 semplici passi

È accaduto ancora: avete appuntamento con un’amica, ma lei vi ha dato buca per l’ennesima volta. Un comportamento che potrebbe non avere a che fare con la sincerità del vostro rapporto: potrebbe trattarsi di un periodo stressante e può capitare di trascurare gli affetti. In questo caso, stalle vicino e mostra comprensione. Ma potrebbe anche essere un atteggiamento abituale: prendete appuntamento ed ogni volta, all’ultimo minuto, ti da forfait con una scusa banale.

La delusione potrebbe spingere a voler cancellare quell’amica dalla nostra vita, ad allontanarla. Ma innanzitutto bisogna assicurarsi di essere calmi ed in seguito, applicare 3 comportamenti per cambiare la situazione. In primo luogo, è importante ascoltare le sue ragioni: evitare frasi come “sono delusa da te” o “non ti interessa nulla”. Piuttosto, cercate di capire insieme come far funzionare quel rapporto. In secondo luogo, puoi incoraggiare una comunicazione aperta facendole percepire la tua comprensione se il forfait è dovuto ad impegni più urgenti. Infine, si può cambiare prospettiva: ad esempio, se organizzi un evento settimane prima, puoi provare con un invito dell’ultimo minuto o viceversa.