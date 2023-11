Colazione: ecco il motivo per cui non dovresti saltarla | I rischi per la salute sono terribili

Colazione, il primo pasto della giornata. Ecco perché non dovresti mai rinunciarci. Che cosa rischi a livello di salute.

Quando si parla di cibo, diete e alimentazione, in tantissimi, come si suol dire, iniziano a rizzare le antenne. Di certo sono argomenti molto interessanti quanto spinosi dal momento che dividono parecchio. I nutrizionisti in ogni caso ci invitano caldamente a non affidarci mai e poi mai al fai da te per il nostro bene e la nostra salute.

Quest’ultima è del resto il dono più prezioso che abbiamo ma che fin troppo spesso dimentichiamo, metaforicamente parlando, in un angolo polveroso della nostra mente. E se ciò capita è per svariati motivi. Se parliamo di cucina, talora non ci decidiamo a mangiare sano perché sosteniamo di non avere il tempo per cucinarci qualcosa di buono e nel contempo di sano con le nostre mani.

O ancora ci attacchiamo alla scusa che per noi certi pasti possono essere consumati solo di corsa e in piedi. Se molti trascorrono la pausa pranzo in ufficio innanzi al pc con un panino, altri tendono a saltare la colazione o ad affrontarla bevendo di corsa una tazzina di caffè e mordendo una brioches mentre si vestono. E così non va.

Colazione, vietato saltarla o rischi grosso

Gli esperti continuano a dirci che il cibo è il nutrimento sia per il nostro corpo che per la nostra mente e che deve essere visto come un piacere. Inoltre stare a tavola deve vedersi come un momento di condivisione con gli altri, dunque come qualcosa di connesso alla socialità. Inoltre ci ribadiscono che sia la colazione il pasto più importante di tutta la giornata.

Molti a questo punto sbufferanno dal momento che, appena alzati dal letto, belli assonnati e impegnati in mille sbadigli, non hanno di certo la voglia di cucinare e di mettersi bei seduti per mangiare con calma. Piuttosto preferiscono dormire qualche minuto in più, rinunciando addirittura alla colazione. Niente di più sbagliato. Che cosa si rischia quando si fa questa scellerata scelta.

Ecco perché non dovresti rinunciarci

Se ci pensiamo bene la colazione è il primo momento in cui assumiamo del cibo, sia solido che liquido, dopo il riposo notturno durante il quale non lo facciamo. Inoltre di lì a poco prenderà il via ufficialmente la nostra giornata, che sarà decisamente intensa, o di lavoro o di studio. E farlo a stomaco vuoto non è il massimo. Renderemo ben poco e saremo svogliati.

Pure l’attenzione se ne andrà ben presto e tenderemo ad appisolarci di continuo. Potremo anche riscontrare delle pesanti nausee. Inoltre quando ci dedicheremo al pranzo, essendo super affamati, tenderemo a mangiare fin troppo e ad assumere cibi fin troppo grassi, salati e zuccherosi che non sono di certo il massimo per la nostra linea e la nostra salute.