Crema mani realizzata in casa: oggi è possibile, basta avere sempre questo prodotto | Lo utilizziamo tutti

Crema mani, come crearne una velocemente in casa propria. Basta un solo prodotto. Lo abbiamo tutti in casa nostra.

Le mani, si sa, sono il nostro primo biglietto da visita. Quando, con l’arrivo della pandemia e dei vari lockdown che si sono intervallati, per paura del contagio da Covid-19 non potevamo stringercele, abbiamo molto sofferto. Del resto, nell’immaginario collettivo, il semplice e veloce gesto appena annunciato, è strettamente legato al momento della conoscenza di una persona e quindi alla gentilezza.

Su queste basi capiamo bene che avere delle belle mani morbide e prive di tagli o di graffi sia un vero toccasana per il tatto altrui, oltre che per una mera questione estetica. Ed è per tale motivo che quando fa molto freddo è ben proteggerle con guanti morbidi e di buona qualità e di asciugarle sempre con estrema cura dopo che le abbiamo lavate.

Inoltre, quando decidiamo di lavare a mano i piatti, ricordiamoci di indossare i guanti appositi, anche se spesso possono risultare fastidiosi. Oltre a ciò, cerchiamo di curare maggiormente la salute e la bellezza delle nostre mani, spalmandoci in tutte le stagioni dell’anno della buona crema idratante, della profumazione che preferiamo.

Crema mani, come farne una in casa

Fondamentale per non irritare la pelle è usare un prodotto di qualità ma anche adatto a noi. Pertanto se abbiamo intenzione di usarne uno nuovo, prima di esagerare con la quantità facciamo un piccolo test, per verificare se la nostra epidermide lo accetti o meno, spalmandone una piccola manciata e, solo se il risultato è positivo, procediamo con l’aggiunta di altro prodotto.

Per rendere poi il trattamento in questione ancora più efficace e farne una sorta di impacco, possiamo indossare un paio di guanti e tenerli per un paio d’ore o, se preferiamo, per la notte intera. Tuttavia se siamo stanchi di spendere un sacco di soldi per creme e cremette varie, creiamocene una da soli in un istante. Per farlo basterà solo un prodotto che abbiamo di certo tutti quanti in casa.

Con un poco d’olio la bellezza è servita

Parliamo dell’olio extravergine d’oliva, altrimenti detto evo, che non è solo un condimento fantastico ma anche un rimedio del tutto naturale per rendere più morbida la nostra pelle. Non per nulla anche molti bagni doccia, creme per il corpo, per le mani e per il viso, nonché le classiche saponette in commercio da tempo, sono a base di questo grasso vegetale.

E noi come possiamo sfruttarlo? Semplicemente prendendo due cucchiaini e aggiungendone in una ciotola uno di miele e due grossi di panna fresca. Per prima cosa versiamo la panna e poi mettiamoci l’ olio e infine il miele. Mescoliamo fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea. A questo punto applichiamo il composto così creato sulle mani con un massaggio delicato. Lasciamo agire per 2 ore e risciacquiamo infine con acqua tiepida.