La tua amica flirta con il tuo ragazzo? Puoi smascherarla con questo trucchetto | Parla l’esperto

Temi che la tua amica stia flirtando con il tuo ragazzo e non sai cosa fare? Ecco qual è la tattica giusta da adottare e soprattutto con questo trucchetto dovresti riuscire a risolvere la situazione.

Stare in coppia non è mai facile, purtroppo la fase dei “3Msc” passa velocemente e dopo iniziano i problemi, quelli veri, quelli che ogni coppia vive dopo la fine della fase dell’innamoramento in cui uno diventa “rincitrullito”, come dicevano in Bambi.

Quando poi nel vostro nucleo fatto di due persone, se ne insinua una terza è finita, il diavoletto della gelosia prende piede. Se pensate che la vostra amica ci stia provando con il vostro lui, vi sveliamo il metodo per smascherarla. Parla l’esperta.

La tua amica ci prova con il tuo lui?

Dunque, sfatiamo un attimo un luogo comune. Molte volte sentiamo donne arrabbiarsi con l’amica di turno (ovviamente il discorso vale anche al contrario per gli uomini) per averci provato con il loro lui, quel povero uomo innocente vittima della tentatrice di turno. Chiariamo che un uomo serio e innamorato, anche se vedesse Belen nuda, non gli dovrebbe fare né caldo né freddo, ma dovrebbe avere occhi soltanto per la propria innamorata.

Quindi non è una povera vittima, ma qui ambo le parti hanno la colpa, l’amica per non essere per niente un’amica e il fidanzato, il quale si tronfia come un pavone per avere tutte ste fanciulle che stravedono per lui, che non si comporta per niente da fidanzato.

Ecco cosa fare

Dopo questa piccola precisazione che ci sembrava d’obbligo, secondo Marina Mannino, che ha toccato per l’appunto l’argomento su “dilei.it“, il primo passo da fare è quello di parlare in primis con l’amica, in maniera indiretta, provando a raccontarle di avere la sensazione che qualche ragazza ci stia provando con il fidanzato, che ci stareste malissimo se il ragazzo dovesse lasciarla, ecc. Diciamo che urlare e litigare non è mai la soluzione migliore (all’inizio almeno). Se la ragazza ha la coda di paglia, capirà subito la vostra allusione e se furba, tornerà sui suoi passi.

Poi parlare con il fidanzato, spiegandogli che quella situazione non è più tollerabile, suggerendogli di smetterla di rispondere alle provocazioni, ecc. Qualora poi nessuno dei due afferrasse il concetto, allora lasciateli andare entrambi, non accontentatevi mai delle briciole e iniziate una nuova vita, anche perché il triangolo non funziona mai. Come conclude la giornalista infatti: “Lasciali andare e ricomincia da te. Stavolta con un’amica fidata e sincera e un ragazzo che ti ami davvero. Si può fare!”.