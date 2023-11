Guenda Goria, l’ha sparata veramente grossa: quello che ha fatto ha messo in imbarazzo lo studio

Guenda Goria, la ragazza stavolta l’ha fatta davvero grossa. In studio è sceso il totale imbarazzo.

La bellissima Guenda Goria nel mirino. C’è qualcosa che la giovane ha fatto e che non ha affatto convinto. Diciamo che ha fatto pure letteralmente storcere il naso a molte persone sul Web. E sui Social, soprattutto su Instagram, sono piovute per lei sonore critiche. Tuttavia andiamo pian piano con il racconto dei fatti.

La ragazza, per chi non lo sapesse, è figlia della meravigliosa Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria. I due, sebbene non siano più una coppia da molto tempo, sono ancora in ottimi rapporti. Guenda ha dovuto sostituire la mamma a Tale E Quale Show, dove essa partecipava come concorrente, per via di un imprevisto, nel corso di una puntata di ottobre.

Tuttavia lei, nonostante sia figlia d’arte, ha cercato di farcela nella vita da sola. Ha tra l’altro spezzato i cuori dei suoi fan dopo che ha rivelato di soffrire di endometriosi, che non le permette di avere figli in modo naturale. La ragazza è una valente attrice nonché una poliglotta. Non per nulla parla ben 4 lingue quali, inglese, francese, spagnolo e portoghese.

Guenda Goria, per colpa sua è sceso l’imbarazzo in studio

È seguitissima sui Social e non ha mai nascosto la sua grande e innata passione per la musica. Non per nulla è un’eccellente pianista e si è diplomata in pianoforte al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. È pure una valente ballerina e ha lavorato parecchio pure a Teatro. Tuttavia in molti se la ricorderanno come vippona al GF Vip 2020.

Ora Guenda è stata ospite del salotto della divina Caterina Balivo. Parliamo de La Volta Buona, che ha sancito il grande e attesissimo ritorno della conduttrice campana alla conduzione di un talk pomeridiano su Rai Uno. A quanto pare l’esibizione canora della Goria, non ha affatto colpito i telespettatori e del vasto popolo del Web. E l’imbarazzo è sceso pure in studio.

La sua esibizione canora non convince dalla Balivo

“Per favore risparmiatecela. Se ne può fare benissimo a meno, grazie!”, possiamo leggere in un commento. O ancora “Ha la voce troppo stridula”, sentenzia un utente che ha tuttavia trovato molto intonata la ragazza. Inoltre c’è chi ha chiesto alla Balivo se non prova imbarazzo nel sentire cantare la ragazza all’interno del suo programma.

Infine per altri ancora la sua voce sarebbe fin troppo nasale, nonché inadatta soprattutto a intonare un capolavoro degli Anni ’60, risalente ai tempi della Guerra Nel Vietnam, quale These Boots Are Made For Walking di Nancy Sinatra. Ora si attendono le repliche della diretta interessata, così come di Caterina, che di certo non possiede i classici peli sulla lingua.