Principessa Anna, il dettaglio che 50 anni è rimasto un segreto: Finalmente è stato svelato

È stato svelato un dettaglio segreto inerente alla vita della principessa Anna che rimase dormiente per ben 50 anni. Ad ogni modo quella scelta rimarrà per sempre negli annali.

La principessa Anna è la secondogenita della regina Elisabetta II, nonché “sorellina” di Re Carlo III, con il quale è molto legata. La monarca è una delle figure più attive nella vita di corte, basti pensare che nel 2022 ha partecipato a qualcosa come 214 impegni reali contro i 181 di Charles, nonostante i suoi 73 anni.

Un “segreto” molto importante è stato recentemente svelato su di lei che va avanti da circa 50 anni, segno che Anna sa veramente il fatto suo anche su questo aspetto della sua vita. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il “segreto” della principessa Anna

Che re Carlo III sia molto legato a sua sorella, la principessa Anna, non è certo un mistero. L’abbiamo visto il giorno della sua incoronazione, quando non solo ha scortato personalmente la carrozza del fratello da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster, ma al ritorno è stata anche a capo dei 6000 membri delle Forze Armate.

Nonostante quelle parole considerate di “troppo”, a volte rilasciate su fatti e persone, Anna è comunque una dei membri della Royal Family più amata e più apprezzata soprattutto per il suo grande impegno anche nel sociale. Ma Anna non “è avanti” soltanto in tutti questi vari impegni e doveri reali, ma anche in campo di moda non sbaglia un colpo.

Un abito ancora molto attuale

La principessa Anna è sposata dal 1992 con Timothy Laurence, con il quale vive insieme ormai da oltre 30 anni. Ma non tutti sanno che prima di lui, la sorella di Carlo è stata sposata con Mark Phillips, con il quale è stata insieme dal 1973 al 1992, periodo nel quale ha avuto i suoi due figli. Di quel primo matrimonio è rimasto poco nella storia, ma sicuramente la scelta dell’abito di Anna è oggi uno dei ricordi più vividi di quel giorno.

Era il 14 novembre 1973, giorno del compleanno di Carlo, nel quale Anna pronunciava il suo “si” per la prima volta. L’abito scelto, disegnato dalla stilista Maureen Baker, ispirato allo stile dei Tudors con sprizzi medievali, presentava chiffon di seta, perle che ne impreziosivano la stoffa, ampie maniche a tulipano e un velo con ricami floreali, rigorosamente di seta anch’esso. La giara indossata da Anna era la medesima indossata da mamma Elisabetta nel giorno delle sue nozze, con papà Filippo.

In pochi ne erano a conoscenza, ma quell’abito quest’anno ha compiuto 50 anni e ha segnato veramente un’epoca. Ad oggi rimane comunque un abito sempre alla moda e comunque tra i preferiti dai sudditi nella storia della Royal Family.