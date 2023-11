Alba Parietti, raggirata in un modo pietoso: la showgirl travolta da un orrendo finale | Scattata la denuncia

Alba Parietti, ci è cascata con tutte le scarpe. La showgirl è stata raggirata in malo modo. Finale devastante

Alba Parietti è uno dei volti più celebri della televisione italiana che ha partecipato a diversi programmi televisivi e recitato in molti film che l’hanno resa una star. Molto amata dal grande pubblico, Alba è tutt’oggi seguita ed ammirata dall’intera nazione.

Nel corso della sua brillante carriera, la Parietti ha dimostrato la sua versatilità nella danza, nel canto, nella recitazione. Insomma, una vera e propria showgirl degna del successo che si è guadagnata. Anche la sua bellezza mozzafiato le ha garantito un posto fisso nel mondo dello spettacolo.

Alba nasce a Torino nel 1961 e all’età di 19 anni avviene il suo debutto nel programma “Splendido!“, in onda su un’emittente locale. Da quel momento il percorso professionale della showgirl conoscerà tantissime soddisfazioni.

Raggiunto il successo, la showgirl torinese si divide tra cinema, teatro, programmi televisivi e si dedica anche all’attività editoriale. Alba, infatti, è anche autrice di 3 libri. Insomma, una carriera a 360° e non si è fatta scappare neanche l’esperienza del reality show.

La vita privata di Alba Parietti

Alba Parietti ha raggiunto altissimi livelli di popolarità ed apprezzamento per la sua carriera professionale. Al contrario, la vita privata della showgirl torinese è stata decisamente travagliata. Sin dai suoi esordi nel piccolo schermo, Alba ha avuto una relazione importante con Franco Oppini, il celebre cabarettista e comico italiano.

I due artisti convolano a nozze nel 1981 e dal loro amore nasce Francesco, unico figlio di Alba e noto anche lui nel mondo dello spettacolo per aver partecipato al Grande Fratello. La Parietti, in diverse occasioni, ha raccontato del profondo amore che nutre per suo figlio, nonostante i rapporti fatti di alti e bassi. Il loro legame si è rafforzato a seguito di un terribile lutto che ha sconvolto la loro vita: si tratta della prematura morte della fidanzata di Francesco.

Alba Parietti, raggirata per una truffa: scatta la denuncia

Alba Parietti continua ad essere una delle donne più affascinanti del panorama televisivo, con alle spalle una vita ricca di colpi di scena e qualche momento doloroso. In diverse interviste, ha raccontato di un periodo della sua vita in cui è stata particolarmente fragile ed ha subito una truffa da una sedicente maga che le aveva prospettato l’imminente morte di suo figlio Francesco.

“Appena la vidi le disse che se avesse voluto estorcermi dei soldi si sarebbe sbagliata ma questa persona mi disse che se non avesse tolto una fattura ai miei danni mio figlio sarebbe morto citando anche il nome di una mia amica a cui era morto il figlio, lei diceva di averlo predetto”. A quel punto Alba non ci pensa due volte e paga la somma richiesta dalla maga, ma solo un’istante dopo si rende conto di essere caduta nella manipolazione di quella truffatrice.