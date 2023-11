Pamela Prati, dopo anni spunta la confessione: finalmente svelato il suo grande segreto

Pamela Prati ha deciso di togliersi un peso dall’anima e di svelare quel grande segreto, che le ha permesso di vivere la sua vita in maniera del tutto diversa, da quello che si sarebbero aspettati i suoi follower.

L’abbiamo vista brillare nella televisione degli anni ’80, interpretando diversi ruoli come “prima donna”, nei vari show legati al Bagaglino. Si è sempre saputa distinguere non solo per il suo ruolo di attrice, modella e showgirl, ma anche come conduttrice, partecipando a diversi show degli anni ’90.

Attualmente è tornata nel mondo dello spettacolo anche in versione di cantante, pubblicando diversi singoli inediti, ma anche cover e sigle televisive. Ad ogni modo, c’era un segreto che si portava dietro da molto tempo la bella, Pamela, finalmente oggi è riuscita a confessarsi pubblicamente.

Pamela Prati e il segreto svelato

Negli ultimi anni, Pamela Prati è stata al centro del ciclone sia per la partecipazione a quella complicata edizione del Grande Fratello Vip dell’anno scorso, sia per il caso Mark Caltagirone, che molto spesso ancora la perseguita. Nonostante i periodi di alti e bassi che ha vissuto, la nota soubrette non si è mai allontanata del tutto dalla televisione, motivo per cui non ha difficoltà a farsi ricordare anche dalle nuove generazioni.

Se nella vita lavorativa sa perfettamente che strada deve seguire, in quella sentimentale non è stata molto fortunata. Per questo, adesso che ha dichiarato di non essere più single, il gossip la tiene d’occhio in maniera incessante, in quanto sono tutti curiosi di sapere com’è il nuovo fidanzato di Pamela, che in molti hanno definito toy boy, anche se a lei questa parola non va proprio giù: “Le persone non sono giocattoli e metà, è solo questione di testa ed educazione volersi bene”, aveva dichiarato tempo fa.

Ha ritrovato il sorriso

Pamela Prati ha deciso di raccontare qualche aneddoto in più di quella storia d’amore che tanto sta facendo chiacchierare, al conduttore Alberto Matano al programma della Rai, La vita in diretta. La soubrette ha così parlato a cuore aperto del “suo” Simone Ferrante, attuale compagno e modello di 19 anni che ha rubato il cuore alla Prati. Ha così deciso di mettere fine alle tante critiche sulla loro differenza di età, rivelando qual è il segreto che le ha permesso di andare oltre alla data di nascita del giovane.

Ecco che cosa ha dichiarato Pamela: “Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla…Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età…l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta…”.