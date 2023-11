Gerry Scotti, addio alla televisione: oggi lo vedremo solo qui | Ecco cosa è costretto a fare

Gerry Scotti, pronto a lasciare il piccolo schermo per il suo nuovo progetto. Ecco cosa è costretto a fare oggi

Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più amato d’Italia, diventato ormai lo zio di tutti i telespettatori. Il cuore d’oro, la sensibilità e la grande umiltà che ha sempre dimostrato, lo hanno portato a diventare un componente di tutte le famiglie italiane che non possono far a meno della sua presenza.

All’anagrafe Virginio Scotti, nasce nel 1965 a Camporinaldo, un comune in provincia di Pavia. Durante l’infanzia si trasferisce a Milano con la sua famiglia, dove termina il suo percorso accademico ed inizia la carriera radiofonica per Radio Deejay.

Il successo gli permette il debutto in televisione alla conduzione del celebre varietà “Passaparola“, affiancato dalle letterine. Diventa così, il re dei quiz game e fin dai suoi esordi, è una presenza fissa nei palinsesti Mediaset tanto da essere considerato un pilastro assoluto per l’azienda di Cologno Monzese.

Tra i programmi condotti da Gerry Scotti ricordiamo senza dubbio “Chi vuol essere milionario”, “Paperissima”, “Lo show dei Record” e molti altri. La presenza scenica, ma anche la purezza del conduttore, lo hanno portato ad essere considerato l’erede del compianto Mike Bongiorno.

Gerry Scotti, addio alla televisione: la pensione è vicina

Gerry Scotti è un’icona della televisione italiana con alle spalle oltre 30 anni di carriera artistica. I fan sono preoccupati al pensiero di un presunto addio del conduttore e di dover rinunciare all’idea di accendere la televisione e vederlo nei suoi celebri quiz game. Proprio a proposito del pensionamento, alcuni rumors facevano riferimento ad un probabile ritiro di Gerry all’età di 60 anni.

Tuttavia, Scotti ha da pochi mesi compiuto 67 anni ed è ancora presente nei palinsesti Mediaset. In merito a queste indiscrezioni, Gerry ha voluto tranquillizzare i suoi sostenitori: “quando parlavo di 60 anni parlavo del mondo del lavoro e del fatto che debba garantire a una persona che ha lavorato per 30 anni di godersi la vita. È stata una affermazione sociale e welfare, non mia personale. [..] se c’è sempre un pizzico di divertimento in quello che fai credo si possa andare avanti all’infinito. Voglio continuare a farlo, ma anche dedicarmi alla mia famiglia, mia nipote, ai viaggi e ai miei hobby finché c’è la salute“.

Gerry Scotti, pronto per il nuovo progetto. Ecco cosa farà

Nessuno potrà mai abituarsi all’idea di non vedere più Gerry in televisione, ma per il momento si tratta di una possibilità lontana. I fan possono continuare a godere della sua presenza, seppur con qualche cambiamento in opera. Il conduttore televisivo, infatti, è pronto per un nuovo progetto che farà letteralmente impazzire l’Italia intera e tutto il popolo del web.

Gerry Scotti sta per lanciare il suo disco di Natale con un titolo che, bisogna ammetterlo, è davvero molto bello. Il conduttore, ospite a Banda di R101, ha confessato in anteprima: “C’è una sorpresa che vi racconterò meglio le prossime settimane quando tornerò a trovarvi: è pronto il disco di Natale. Stufo di farmi fare cose dagli altri, me le sono fatte io. Si intitolerà ‘Gerry Christmas‘ e sarà una magnifica colonna sonora del vostro Natale”.