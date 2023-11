Jo Squillo, l’annuncio è arrivato improvvisamente: “…molto provocante” | Rischio altissimo di denuncia

Jo Squillo in passato ha rilasciato delle dichiarazioni su un argomento che le sta molto a cuore, ha detto la sua senza troppi peli sulla lingua. Speriamo che prima o poi le cose possano cambiare.

Giovanna Maria Coletti, alias Jo Squillo, è una cantautrice e conduttrice di notevole spessore. Ha fatto il suo esordio nel 1980 seguendo il genere punk italiano, presentandosi sempre con look che saranno ricordati nella storia, per non parlare dei suoi brani di punta, come per esempio Siamo donne, I Love Muchacha, Roulette e così via.

Nel corso degli anni, ha proseguito la sua attività di cantautrice, concentrandosi anche nel suo ruolo di conduttrice e attivista nei confronti della battaglia per quanto riguarda la violenza sulle donne. Qualche anno fa ha rilasciato una dichiarazione molto forte e purtroppo pare non essere cambiato molto da allora.

Le dichiarazioni di Jo Squillo

Jo Squillo deve tutto alla musica, non solo il suo lavoro, ma anche l’incontro con quello che sarebbe stato suo marito. Lei di professione cantante, lui di bassista, negli anni ‘ 80 si sono incontrati e non si sono lasciati più. Lei ha proseguito nella sua attività, lui ha posato il basso ed è diventato produttore discografico, direttore artistico, regista. Insieme hanno anche ideato un programma televisivo, TvModa.

In questi 40 anni di vita coniugale Jo Squillo e Gianni Muciaccia si sono sempre sostenuti, anche nella scelta di non avere figli, come ha dichiarato la cantante: “Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre…”. Nonostante ciò, sia Giovanna che Gianni hanno accolto a braccia aperte Michelle Masullo, la giovane modella friulana di 23 anni che è in totale sintonia con quelli che la considerano come una figlia, ormai da diversi anni.

Il suo pensiero

Jo Squillo è sempre stata molto ferma sul suo pensiero e sul suo modo di essere, sa cosa vuole nella vita lavorativa e in quella personale e soprattutto si è sempre battuta fin da giovane per la salvaguardia delle donne. Prima attraverso la musica, come per esempio con la canzone, Violentami, definita da alcuni utenti come “molto provocante” per i canoni di allora: “la mia canzone è un messaggio di provocazione e di denuncia perché spesso sulle metropolitane negli anni ’80 accadevano queste cose e le persone si giravano dall’altra parte…” e poi con l’associazione, Wall of Dolls, contro la violenza sulle donne.

Qualche anno fa aveva dichiarato: “La denuncia purtroppo non è facile, se non ci fossero le associazioni che aiutano le donne perché le istituzioni non fanno assolutamente nulla!”. Spiace dirlo, ma pare proprio che da quando ha rilasciato questa dichiarazione, le cose non siano cambiate, anzi sono peggiorate, come possiamo vedere dai numerosi fatti di cronaca che sentiamo ogni giorno. Speriamo quindi che prima o poi qualcosa possa cambiare veramente, anche grazie a persone come Jo Squillo che ci mettono “la faccia”.