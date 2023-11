Michele Guardì, ricordate il suo famoso ‘vaso cinese’? Lo hanno lanciato i più importanti conduttori televisivi

Michele Guardì è l’ideatore del famoso tormentone del “vaso cinese”. Grazie alla sua idea, in molti ce l’hanno avuto per le mani, alcuni di loro vi stupiranno, perché avrete un tuffo al cuore.

È un famoso regista e autore di programmi televisivi italiani il noto, Michele Guardì, il quale nonostante i suoi 80 anni compiuti, di andare in pensione non ci pensa proprio. Oltre ad aver ideato alcuni dei programmi più famosi e longevi della Rai, come per esempio, I fatti vostri, il noto personaggio è anche uno scrittore molto noto.

All’inizio dell’anno rilasciò un’intervista da Serena Bortone al suo ex programma, Oggi è un altro giorno e in quella lunga intervista rilasciata, dove veniva promosso il suo libro, Il polentone, l’aneddoto del famoso “vaso cinese“, tornò prepotentemente alla memoria di tutti. Ecco chi maneggiò quell’oggetto geniale.

Michele Guardì e il vaso cinese

Michele Guardì ha fatto la storia della televisione italiana, con il suo pensiero e il suo stile unico che ancora oggi è riconoscibile. Lui infatti, in tutti i suoi programmi interveniva personalmente, non solo verso il pubblico presente in studio, ma anche parlando al conduttore, allo staff e perfino ai cameramen, in modo da intervenire quando ne sentiva la necessità.

Ha sempre messo passione e impegno, non solo nella vita lavorativa ma anche in quella romantica. Non per altro infatti è sposato con la stessa donna da più di 50 anni. Come raccontò al Corriere della Sera, loro due litigarono due volte in maniera grave, la prima volta fu per colpa di due uova crude che gli preparò la moglie, per la rabbia lui le gettò in giardino e lei gli disse: “Michele — mi disse —, questa volta te le rifaccio ma la prossima le prendi sulla testa. Sei un maleducato”. Ed era così. Mi ha educato lei”.

Cosa c’entra il vaso?

Michele Guardì, per chi non lo sapesse, fu l’ideatore del tormentone del “vaso cinese” ai Fatto vostri, il premio che poteva far vincere cifre a diversi zeri. Inoltre Guardì, interveniva spesso in trasmissione, i telespettatori sentivano solo la sua voce, ma non lo vedevano mai in volto. Durante la sua intervista, come vi dicevamo, a Oggi è un altro giorno, ci fu un susseguirsi di spezzoni con i conduttori più famosi per quanto riguarda la storia del vaso.

A riderci su, lanciarlo in aria e prenderlo anche un po’ in giro abbiamo visto nomi classici come quello di Magalli e Giletti, ma anche i copianti Alberto Castagna e Fabrizio Frizzi, di cui Michele porta con sé un bellissimo ricordo. Tra l’altro a fargli scoprire Frizzi, Castagna e molti altri, fu proprio la moglie dell’autore, la quale li vedeva alla televisione in altri programmi e poi glieli suggeriva. Un lavoro di squadra in piena regola.