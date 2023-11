Bruno Barbieri, finalmente lo ammette: “È arrivato il momento di…” | L’addio alla cucina è nell’aria

Bruno Barbieri, è arrivata la confessione che tanti aspettavano da tempo. “È arrivato il momento di…”. L’addio alla cucina è tristemente giunto.

Nel corso della torrida e pazza estate 2023 si è sussurrato e poi parlato a spron battuto dell’assai ghiotta possibilità di vedere come ballerino e concorrente di Ballando con Le Stelle lo chef Bruno Barbieri. Così non è stato, sebbene il suo nome fosse stato uno dei primi ad emergere fra i possibili concorrenti dello show danzereccio del sabato sera di Rai Uno.

Ciò non toglie che lui possa prima o poi accettare di parteciparvi come concorrente o ballerino per una notte nelle prossime edizioni. Ciò che è certo è che lo vedremo nelle vesti di giudice di MasterChef, dove sarà affiancato dai colleghi Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Il trio è molto legato e i tre si frequentando anche a telecamere spente.

Chiaramente il loro affiatamento è più che palpabile e anche i numerosi telespettatori lo percepiscono, seguendo lo show da casa. Pure l’atmosfera è più complice e rilassata rispetto all’inizio, quando erano presenti altri giudici, quali Cracco e Bastianich. Detto ciò c’è anche da aggiungere che Barbieri sia un personaggio TV a tuttotondo molto apprezzato anche dai bambini.

Bruno Barbieri, chef e personaggio TV a 360°

Lo troviamo anche alla conduzione di 4 Hotel su TV8 e che appassiona moltissimo, contando su indici d’ascolto molto lusinghieri. Sui Social lo chef di Medicina è molto attivo e ama condividere coi suoi estimatori numerose ricette e svariate dritte culinarie. Ora come ora possiamo anche ordinare il suo esclusivo panettone.

Per esso Bruno ha anche indetto un concorso che porterà a dei fortunati a brindare con lui alle festività. Tuttavia lui non è mai stato un tipo che ama starsene con le mani in mano ed è sempre a caccia di qualcosa di nuovo da proporre al suo fitto pubblico, al di là dei corsi di cucina e a sue apparizioni TV. Ora ha fatto un’importante rivelazione: “È arrivato il momento di…“. Che cosa sta accadendo?

“È arrivato il momento di…”, l’inedita confessione

“Ragazzi, è arrivato il momento di svelarvi un’altra grande novità, è in uscita il mio nuovo libro Si Fa Così“, così lo chef ha scritto nella didascalia di un nuovo scatto, pubblicato sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Tra l’altro, lo stesso ha ricordato che è un progetto strettamente connesso alla sua rubrica, che è molto amata dai suoi sostenitori.

Non per nulla hanno accolto la novella con infinita gioia. Molti nel commentare hanno spifferato di averlo già preordinato, mentre altri di averne già acquistate più copie da regalare ai propri cari, oltre che a sé stessi. Tra l’altro con la preordinazione, in vista delle festività natalizie, Bruno ha anche fatto un nuovo regalo ai suoi lettori, ovvero sue 4 videolezioni in completo omaggio.