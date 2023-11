“Non ti perdonerò mai”: Alfonso Signorini, travolto da una notizia orripilante | Volano stracci tra due gieffini

“Non ti perdonerò mai”, ora Alfonso Signori ha un’ennesima gatta da pelare. Parole forti tra due gieffini.

Non c’è mai davvero pace per il conduttore e giornalista. Chi pensava che quest’anno il padre di tutti i reality non gli desse grattacapi si sbagliava e pure di grosso. Difatti, se nel corso delle primissime settimane pareva che quasi tutto andasse liscio, poi pian piano sono arrivati i bei macigni da sopportare.

Del resto ormai i concorrenti, che da quest’anno si chiamano semplicemente inquilini, perlomeno quelli che hanno iniziato a far parte del cast fin dalla primissima puntata, sono da più di due mesi rinchiusi nella Casa Più Spiata d’Italia. E ciò li ha portati a provare antipatie e simpatie nei confronti degli altri che poi sono pure variate in maniera repentina in taluni casi.

Il caso più eclatante in tale direzione è quello che ha visto Massimiliano, acerrimo nemico di Beatrice Luzzi, ora legare tantissimo con lei, quasi facendo la corte, innanzi a un gelosissimo Garibaldi. Il bidello calabrese, dal canto suo, parla male di lei dopo che si è conclusa la loro liason, decisamente molto passionale. Insomma, i colpi di scena e le docce fredde sono all’ordine del giorno.

“Non ti perdonerò mai”, la notizia che ha spezzato il cuore ad Alfonso Signorini

Tuttavia a sconvolgere maggiormente gli equilibri della Casa è stata l’uscita di scena per sua volontà, dopo l’incontro con il padre, di Heidi Baci che ora non sta spendendo belle parole per Varrese. A lasciare poi letteralmente a bocca aperta è stata l’eliminazione tramite il televoto di Giselda Torresan che secondo molti poteva essere la vera rivoluzione di questo GF.

Un GF che ora non può più contare sulle aggiunte Nip e Vip che non piacciano a Pier Silvio Berlusconi che pertanto ha deciso di eliminarle con un gesto di spugna. L’ultima volta che abbiamo visto la seconda è stata lo scorso anno. E parliamo di un’edizione che ha fatto molto discutere e che ha visto la nascita di alcuni amori poi finiti, una volta concluso il gioco. E ora sono volati stracci tra due ex vipponi. “Non ti perdonerà mai”, a leggere tale notizia Signorini ne è rimasto sconvolto

Volano stracci tra Dal Moro e la Marzoli

A rilasciare questa dichiarazione, decisamente molto forte, è stato Daniele Dal Moro dopo che ancora una volta si è lasciato con la bellissima Oriana Marzoli. I due si sono lasciati e ripresi mille volte e rispettivi fan ormai hanno praticamente perso il conto a riguardo. Fatto sta che entrambi ora hanno rilasciato dichiarazioni al vetriolo riguardo al proprio ex.

E se la modella ha scelto la TV per farlo, l’ex tronista ha optato i Social e in particolare un lungo messaggio caricato in una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram per togliersi non pochi sassolini dalla scarpa. Ha sostenuto di aver comperato insieme alla sua mamma un anello per Oriana che non le ha mai dato. Non è riuscito a darglielo, visto come sono andate le cose fra di loro. E ora è grande il dolore oltre che la rabbia.