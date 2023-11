Annalisa, senza peli sulla lingua su una nota cantante: la notizia arriva come un fulmine | Ecco di chi si tratta

Annalisa ha voluto mettere in chiaro immediatamente un suo pensiero per evitare di portare avanti inutili polemiche. Parla proprio di un’altra cantante, ecco di chi si tratta.

È la nota cantautrice, allieva del talent, Amici di Maria De Filippi, la bella e brava, Annalisa. Con le sue canzoni sta facendo ballare e cantare a squarcia gola i suoi fan, i quali la seguono da sempre. Nonostante le critiche subite, lei prosegue per la sua strada, continuando a scalare le vette delle classifiche.

Annalisa ama il suo lavoro e sa di essere molto brava e anche…”Bellissima“. Gioca secondo le sue regole e sicuramente non ha bisogno di fare la guerra ad altre sue colleghe per dimostrare a tutti il suo valore. Per questo ci tiene a smorzare immediatamente gli animi, parlando della nota cantante e del rapporto che le lega.

La dichiarazione di Annalisa

In merito a chi l’ha criticata e critica tutt’ora, qualche sera fa, abbiamo visto Annalisa esibirsi sul palco di X Factor, in barba alle frecciate che le hanno riservato alcuni giudici. Alle parole ha voluto rispondere con i fatti, semplicemente esibendosi e cantando a pieni polmoni alcune delle sue hit più belle, trasformando per una sera, la sua, Bellissima in una ballad melodica. Alla fine della sua performance, ha ricevuto l’affetto e il calore del pubblico con applausi e urla di gioia, a dimostrazione del fatto che ognuno può avere la propria opinione, ma i fatti dimostrano il contrario.

In merito alla sua esibizione sul palco, Annalisa ha dichiarato alla conduttrice, Francesca Michielin: “Ogni pezzo è come se fosse una metafora di un’emozione, di un preciso sentimento…Sono molto felice di tutto questo percorso, di questo anno, di essere qua…”.

Annalisa parla a RDS della presunta rivalità con Elodie (dopo lo sketch nel programma “GialappaShow”): “Per farsi una risata sì. Però che non si pensi che siano vere quelle robe lì, anzi, il contrario. Questo mi premeva dirlo.” pic.twitter.com/ix3pJo3D0Z — Trash Italiano (@trash_italiano) November 16, 2023

Amiche o nemiche?

Per un’antipatia reale c’è né anche una inventata fortunatamente. Dopo l’esibizione di Brenda Lodigiani al Gialappa Show, nel quale si inscena uno scontro tra l’imitatrice della cantante ed Elodie, per spegnere le polemiche che si sono venute a creare dopo, la cantante ha rilasciato un’intervista esclusiva a RDS per chiarire la situazione.

In merito alla presunta rivalità tra le due regine indiscusse del pop, che si stanno sfidando a suon di brani di successo, per capire chi si aggiudicherà la corona della vincitrice, Annalisa chiarisce che tra lei ed Elodie non c’è nessuna rivalità. Va bene per ridere, ma la realtà è diversa: “Per farsi una risata sì. Però che non si pensi che siano vere quelle robe lì, anzi, il contrario. Questo mi premeva dirlo…”.