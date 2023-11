Riccardo Fogli, dopo 30 anni spunta la verità: “Ho lasciato i Pooh per…” | C’entra una famosa cantante

Dopo tanti anni spunta quella verità che in molti sospettavano, anche se non era mai stata confermata. Ecco per “colpa di chi”, Riccardo Fogli decise di lasciare i Pooh in passato.

Che dire, i Pooh, potranno essere molto in là con gli anni, ma rimangono sempre il top della canzone italiana. Con i loro brani e le loro performance rimarranno sempre nei cuori dei loro fan, tutti i componenti, nessuno escluso.

Nel corso degli oltre 50 anni di attività, i Pooh subirono diversi cambi di formazione, tra i vari nomi che conosciamo, sicuramente quello di Riccardo Fogli, segnò la storia della band, il quale intervenne per diversi brani, nonché divenne molto presto voce del gruppo. La sua prima partecipazione fu dal 1966 al 1973, anno in cui decise di abbandonare la band ” a causa” di una famosa cantante.

L’addio di Riccardo Fogli dei Pooh, finalmente la verità

A prescindere dalle varie formazioni, dopo l’addio di Riccardo Fogli dalla band, i Pooh, ottennero notevole successo grazie al feeling tra Roby Facchinetti, Stefano D’Orazio, Red Canzian e Dodi Battaglia. Per 36 anni, la band ottenne un successo enorme, riempiendo stati, sfornando brani intramontabili uno dopo l’altro, insomma ritagliandosi quel posto negli annali della musica italiana, che nessuno potrà mai portargli via.

Poi purtroppo le cose cambiarono, con i Pooh che decisero di prendersi una pausa e con la morte per Covid di Stefano D’Orazio, la cui perdita segnò profondamente la sua famiglia. Perché questo sono stati e saranno sempre, non soltanto colleghi, ma una vera e propria famiglia. Come raccontò Francesco Facchinetti in diverse occasioni. Ad ogni modo, a testimonianza che la risposta alla loro storica domanda “Chi fermerà la musica“, fortunatamente è ancora, “nessuno”, i Pooh sono tornati con una delle prime formazioni storiche. Quindi troviamo Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, i quali stanno proseguendo la loro attività, con la stessa carica ed energia di un tempo.

La vera storia

Da quello che si dice da sempre, pare proprio che Riccardo Fogli, decise di lasciare il suo gruppo storico, i Pooh, per “colpa” dell’amore con Patty Pravo. In pratica il loro amore scandalo, non piacque per nulla al manager della band, il quale chiese al cantante di porre fine a quella storia, anche perché Fogli era sposato. Ma Riccardo non ci stette a fare come gli venne suggerito e disse la mitica frase che ad oggi quelli dell’ambiente ricordano ancora: “Piuttosto che rinunciare a Patty, torno a fare il gommista”.

La loro storia e la passione li travolse, ma quell’amore fu così forte che i due non riuscirono a gestirlo per molto, motivo per cui dopo poco si lasciarono. Così, Riccardo Fogli proseguì la sua carriera di cantante e musicista come solista e tornò da quella che allora era la sua prima moglie. Di cose nella vita sentimentale di Fogli ne successero molte, che lo portarono a sposarsi con la sua attuale moglie Karin Trentini, dalla quale ebbe il suo secondo figlio.