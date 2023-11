Mauro Corona, il terribile affronto in diretta tv: “Ognuno nel proprio habitat” | Volano paroloni

Mauro Corona ha toccato in diretta “un tasto” molto dolente che ha ricevuto molti consensi e anche diverse critiche, in quanto per molti il beneficio economico non si tocca. Ecco che cos’è successo.

È uno scrittore, un alpinista e un personaggio televisivo, Mauro Corona, il quale nonostante i battibecchi iniziali, segue cecamente la sua collega, Bianca Berlinguer, in ogni emittente televisiva lei vada a lavorare, ricoprendo anche su Mediaset, il suo ruolo di opinionista.

Corona tende a dire sempre quello che pensa, soprattutto in salvaguardia della natura e degli animali, essendo lui uno “spirito libero” di montagna. Recentemente ha scoperchiato il vaso di Pandora, riproponendo un discorso molto delicato, del quale si discute da sempre, ma alla fine le cose rimangono sempre uguali. Cambierà qualcosa adesso?

Mauro Corona e quel discorso molto incisivo

A proposito di Mauro Corona e del suo rapporto lavorativo con Bianca Berlinguer, sembra che da un po’ di tempo a questa parte ci siano stati problemi tra loro non definiti. Insistenti rumors sostenevano che Corona da lì a breve avrebbe lasciato, È sempre Cartabianca, voce ripresa anche da Striscia la notizia. In una delle ultime apparizioni dell’opinionista però pare che le cose, almeno per il momento, si siano risolte e forse, Corona rimarrà al suo posto ancora per un po’.

In diretta ha dichiarato: “Non ho nessun problema con l’alcol, ci vado d’accordo. Non è per l’alcol che rischiavo di andarmene da È sempre Cartabianca e dalla Mondadori, ora i problemi sembrano risolti, almeno spero…”. Poi rivolgendosi in maniera scherzosa verso Bianca le avrebbe detto: “Striscia compie 35 anni? Io non ce la farò a fare 35 anni di tv, ne ho già 73. Andare d’accordo con lei non è semplice…”, quindi l’allarme dovrebbe essere rientrato tra la conduttrice e l’opinionista?

Il pensiero di Corona sul circo

Mauro Corona ha voluto anche lui dire la sua sul recente caso del leone di Ladispoli. Ha portato avanti un discorso che viene affrontato da molti anni, cioè che diritto abbiamo noi esseri umani di togliere un animale da “casa sua” e rinchiuderlo in una gabbia, facendolo esibire in un circo per farci divertire? Come ha poi sostenuto Corona: “Ognuno nel proprio habitat”, inoltre ha dichiarato: “Che diritto abbiamo di togliere un animale dal suo habitat per metterlo a fare la marionetta al circo davanti a gente annoiata?”.

Il circo con gli animali, come ha sostenuto Mauro, appoggiato sui social da moltissimi utenti ormai è superato, anche perché in molti ormai neanche ci entrano dentro i loro tendoni. Il pensiero pubblico si è “spaccato”, con chi ha appoggiato in pieno il discorso dello scrittore, sostenendo che se tutti smettessimo di andarci, i guadagni sarebbero inesistenti e con chi sostiene invece che il circo è un lavoro che fa guadagnare denaro come tanti altri.

La presunzione dell’essere umano è sempre la medesimo da secoli, cioè quella di pensare di essere il padrone di ogni essere vivente e oggetto su questa superficie, quando in realtà a malapena possiamo dire di essere “proprietari” di noi stessi. Che dire, voi cosa ne pensate del discorso di Mauro Corona?