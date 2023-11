Luciana Littizzetto, senza peli sulla lingua in diretta televisiva: “Silvio Berlusconi è un…” | Gelo in studio

Luciana Littizzetto, la comica torinese come un fiume in piena in diretta: ” Silvio Berlusconi è un…”. E nello studio è arrivato il gelo.

Gaffes clamorosa della mitica Lucianina a Che Tempo Che fa che ora va in onda su Discovery. Lei ha dunque deciso di seguire il grande amico Fabio Fazio sul 9. A fare la stessa sua scelta è stata anche la bellissima Filippa Lagerback. Durante le presentazioni ufficiali dei nuovi palinsesti della stagione televisiva 2023/2024 il trio ha posato insieme felice per tanti scatti.

Tra l’altro il talk è praticamente identico a come è andato in onda per tantissimi anni su Rai 3. Diciamo che ha cambiato solo casa, conquistando ancora una volta i cuori palpitanti di tantissimi italiani. Anzi, Fazio, dati e sondaggi alla mano, sta ottenendo risultati a dir poco clamorosi a livello di share.

E a tal proposito, sia lui che Luciana ringraziano sui Social i numerosi telespettatori per il grandissimo affetto dimostrato. Tra l’altro l’artista piemontese è particolarmente presente in questo periodo sul Piccolo Schermo. Difatti, oltre a esserlo la domenica sera da Fazio sul 9, lo è anche il sabato in prime time su Canale 5.

Luciana Littizzetto, ora in forza sia sul 9 che sul 5

Stiamo parlando del programma di maggior punta in ambito serale dell’autunno delle Reti Mediaset, ovvero Tu Si Que Vales. Qui la Littizzetto svolge il ruolo di giudice, prendendo il posto che è stato per tantissimo tempo di Teo Mammucari, che ora è volato alla Corte di Milly Carlucci in qualità di concorrente a Ballando Con Le Stelle.

Luciana divide la scena nello show con la grandissima amica di vita Maria De Filippi nonché con la bellissima Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare, e dei simpaticissimi Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Tuttavia ora l’artista pare che sia nei guai per via di una sua ennesima sparata, avvenuta rigorosamente in diretta. “Silvio Berlusconi è un…”. E a quel punto il gelo è calato in studio.

“Silvio Berlusconi è un…”, la fatidica frase

Nel corso di un recente puntata di Che Tempo Che Fa, dunque Luciana ha presentato un giovane calciatore ghanese da parte di padre che gioca nel Castelfranco. Quando lei gli ha chiesto il suo nome lui ha risposto prontamente “Silvio Berlusconi!”, forse traducendo in modo sommario il suo nome dal ghanese.

A quel punto la gag ha suscitato non poca ilarità, soprattutto nel fitto pubblico presente in studio. Mentre sia lei che il giornalista ligure, tentavano con la loro classe e pizzico di ironia, di salvare il salvabile. Ovviamente la clip relativa è stata prontamente condivisa sulle piattaforme Social, diventando virale in un battito di ciglia.