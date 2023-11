Panico a Che tempo che fa: Fabio Fazio terrorizzato dalle accuse di un ospite | Una vergogna senza fine

Terrore in studio per Fabio Fazio. Lo studio di Che Tempo Che Fa nel caos più totale nel giro di poco tempo.

Da quando, dalla scorsa stagione TV 2022/2023 il conduttore ligure Fabio Fazio aveva annunciato, notizia che per altro circolava già nell’aria da molto tempo, che avrebbe lasciato l’Azienda Di Viale Mazzini per approdare a Discovery, il grande pubblico era andato nel panico assoluto e si era cominciato a vociferare che tutto fosse possibile.

Tanti altri sono stati gli abbandoni e i ritorni nella varie reti televisive, che hanno operato una vera e propria rivoluzione. Non di poco conto infatti è stata anche la rimozione dalla conduzione di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, operata da Pier Silvio Berlusconi, al fine di fare spazio a Myrta Merlino.

Ad ogni modo quasi nulla è cambiato a livello di programma, nemmeno l’orario dell’appuntamento televisivo, per la gioia degli estimatori di Fabio Fazio. Essi, per poter rivedere il loro beniamino sul Piccolo Schermo, hanno solamente dovuto sintonizzarsi la domenica sera sul 9, anziché su Rai Tre, come sono stati soliti fare per tanto tempo.

Fabio Fazio e il record di ascolti anche sul 9

A quanto pare la scelta operata da Fazio, ovvero non solo di non cambiare praticamente di una virgola il programma e l’ora di messa in onda, dunque di operare solo ed esclusivamente un trasloco su un’altra rete televisiva, ma di mantenere intatto anche il parterre delle sue collaboratrici, ovvero Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, si è rivelato decisamente vincente.

Ad ogni modo il conduttore di recente ha avuto a quanto pare una bella gatta da pelare in studio nel corso di una recente puntata. Si dice sovente che purtroppo non tutte le ciambelle riescano col buco, sebbene Fabio sia un professionista tutto d’un pezzo che sovente sbaglia poco, qualcosa stavolta sembrerebbe non aver convinto appieno una sua scelta.

Grillo: “Cosa volete che faccia?”

Il pubblico in coro: “Il comico”#CTCF pic.twitter.com/E7wqgI7U10 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 12, 2023

Beppe Grillo e la polemica in studio

Uno dei recenti ospiti di Fazio nella sua nuova casa a Discovery è stato il comico, da ormai diversi anni oramai operante in politica, Beppe Grillo. Stiamo parlando di un personaggio i cui modi coloriti e sovente sopra le righe non hanno di certo bisogno di alcuna presentazione, che tuttavia ha deciso di mantenere anche nel suo nuovo ruolo.

Quando lo stesso ospite ha chiesto al pubblico, alzandosi in piedi, in quale ruolo le preferissero, a furore di popolo la risposta è stata “Il comico“. Il giornalista e conduttore ha rincarato la dose, sostenendo che in codesta veste Beppe possa parlare più liberamente e dire tutto quello che gli passa per la mente, con maggiore libertà rispetto a un politico.