Paola Ferrari, incidente piccante in diretta televisiva: il pubblico costretto a vedere tutto | Che vergogna

Paola Ferrari, il dettaglio piccante non è passato inosservato al pubblico. Ecco cosa è accaduto in diretta tv

Paola Ferrari è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo come giornalista e conduttrice televisiva. Ha raggiunto il successo partecipando a moltissimi programmi del piccolo schermo, ma conosciamo meglio il percorso che l’ha portata al successo.

Classe 1960, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice di fotoromanzi e nel 1977, a soli 17 anni, ottiene il ruolo di centralinista nel programma di Enzo Tortora “Portobello“. Negli anni Ottanta, una volta cresciuta e comprese le sue passioni, decide di cambiare strada e dedicarsi al giornalismo.

Il debutto avviene come giornalista sportiva di una piccola emittente lombarda e allo stesso tempo scrive articoli calcistici su una rivista per ragazzi. Nel 1988 avviene il salto di qualità e Paola passa in Rai e realizza dei servizi per “Domenica sportiva“.

Acquisisce sempre più notorietà e alla conduzione di programmi sportivi, alterna altre esperienze televisive in reality e si dedica all’attività politica. Nel 2021 debutta anche nel grande schermo in un docu-film prodotto da lei stessa.

Paola Ferrari, polemiche per il titolo di studi: “non è necessaria..”

Paola Ferrari debutta nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni e passo dopo passo, raggiunge risultati eccezionali grazie alla presenza scenica e alla sua passione per il giornalismo sportivo. Ha sempre dimostrato le sue competenze professionali diventando una delle giornaliste Rai più celebri. Tuttavia, questo non è bastato a fermare le polemiche dei più puntigliosi.

Paola Ferrari è stata travolta da accuse e pregiudizi per il suo titolo di studi. La conduttrice ha dichiarato apertamente e senza vergona di non aver conseguito alcuna laurea e alle critiche ingiustificate ha risposto: “Tanto per capirci: non l’ho mai avuta (la laurea. ndr), e non l’ho mai nascosto. E neppure ne ho mai comprata una. Del resto non è necessaria neppure per i ministri”.

Paola Ferrari, il dettaglio piccante l’hanno visto tutti: una vergogna

Paola Ferrari, da molti anni, è il celebre volto di Rai ed è una giornalista sportiva molto apprezzata dal grande pubblico. Tuttavia, la conduttrice è stata travolta dal vortice del gossip e delle polemiche per un incidente accaduto in diretta televisiva nel 2020. Durante le notti di Euro 2020, la giornalista si è occupata del campionato europeo, ma ciò che è accaduto ha lasciato senza parole l’audience.

È accaduto l’impensabile. Ancora oggi circola sul web un video di Paola in cui è impossibile non notare il dettaglio piccante. Esattamente come Sharon Stone in Basic Instinct, la Ferrari accavalla le gambe mentre è seduta su uno sgabello con un elegante vestito nero. Ciò che accade è sconvolgente: si è visto tanto e troppo e la telecamera ha ripreso il movimento mostrando lo slip.