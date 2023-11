Elodie, finalmente ha preso la drastica decisione: quello che ha fatto preoccupa il pubblico

Elodie ha preso una decisione drastica, che ha fatto preoccupare i suoi follower, solo perché ancora non sono a conoscenza che lei sa benissimo quello che fa. C’è sempre una soluzione ad ogni problema.

La fama di Elodie è iniziata grazie al talent di Maria De Filippi, Amici, nel quale si è classificata seconda, ma la consacrazione totale del suo successo è avvenuta nel 2017 al Festival di Sanremo, grazie al brano, Tutta colpa mia.

Da lì in poi è storia. Sapete tutti che Elodie Di Patrizi, sul palco si sente come a casa, per questo ad oggi non l’ha più abbandonato, così come non ha più voglia di scendere ai piani alti della classifica musicale. Brano dopo brano, evoluzione dopo evoluzione, la cantante rimane sempre sulla cresta dell’onda. Ed è proprio di cambiamento che stiamo parlando, ecco che cosa ha deciso di fare.

La decisione di Elodie

Elodie sta vivendo veramente un periodo idilliaco, all’insegna del successo e della soddisfazione personale. A tutti quelli che all’inizio non avrebbero scommesso neanche 1 euro su di lei, la bella Di Patrizi ha dimostrato che si sbagliavano alla grande. Attualmente l’abbiamo vista non solo nel suo docu-serie Sento ancora la vertigine, trasmesso su Prime Video, ma anche con il suo nuovo disco, il clubtape, Red Light, nel quale mostra la sua nudità come segno di protesta.

Come ha dichiarato la stessa Elodie: “Mi piace l’idea di essere libera di esprimermi e giocare, in questo momento storico poi mi sembrava doveroso sfogarmi…”, lanciando poi una stoccata all’uomo tipico: “Sono secoli che dobbiamo fare un passo indietro e capire la fragilità dell’uomo, ma io sono stanca di giustificare la loro paura della bellezza della donna”. Infine è pronta per il suo concerto sold-out del 20 novembre al Mediolanum Forum di Assago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Il suo cambio di immagine

Negli anni abbiamo assistito ad un forte cambiamento per quanto riguarda lo stile, l’immagine e i testi delle canzoni della bella Elodie. Mai scontata, mai noiosa, mai fuori moda, la De Patrizi è un esempio per molte da seguire. Con il suo ultimo cambio di look, la cantante ha veramente fatto faville. Con una coda tiratissima e quel castano extra dark, l’ex di Marracash ha sicuramente dato il via alla nuova tendenza di questo autunno/inverno.

Il colore scuro, grazie anche ai riflessi celesti appena percepibili alla luce, le danno quel brio e quella vitalità, che molte volte lo scuro potrebbe non avere, spegnendo addirittura alcuni tipi di visi. Ovviamente, non è il caso di Elodie, in quanto questo nuovo look è in armonia perfetta con la sua fisionomia e con i suoi colori. Grazie anche ai vari prodotti che esistono in commercio poi, non avrà sicuramente problemi nel mantenere la sua tinta sempre brillante e lucente. Che dire, Elodie voto 10! Chissà se anche a Iannone il nuovo stile della sua fidanzata è piaciuto?