Alessia Marcuzzi, addio al successo per la conduttrice: Battuta senza pietà proprio da lei| Grande disagio

Alessia Marcuzzi non l’avrà presa benissimo questa notizia, in quanto i numeri parlano chiaro e la situazione adesso è totalmente differente da quello a cui lei era abituata. Cosa succederà?

È una famosa conduttrice, attrice e imprenditrice, la bella e brava, Alessia Marcuzzi, la quale da decenni ammalia il suo fedele pubblico con i suoi diversi lavori. Non è apprezzata soltanto come conduttrice e attrice, ma anche come influencer sui social. La conduttrice infatti, sponsorizza il suo noto brand di prodotti per il make-up e di bellezza, ottenendo grandissimi risultati.

Se ha sempre vissuto ad altissimi livelli, quest’anno le cose sono iniziate un po’ a vacillare, in quanto i numeri sono cambiati. L’hanno “battuta” e non si sa cosa implicherà questo risultato nella sua carriera lavorativa.

Successo in bilico per Alessia Marcuzzi?

Diciamo che Alessia Marcuzzi in questo periodo sta vivendo un periodo fatto di alti e bassi. Il disagio nel lavoro, ma nella vita privata le cose vanno decisamente meglio, in quanto da pochi giorni la sua adorata nonna, Mela, ha compiuto 100 anni. Con un toccante post social, la bella conduttrice ha voluto fare gli auguri ad una donna speciale dalla tempra forte. Ecco che cosa ha scritto: “E sono 100!!! Auguri nonna! Auguri auguri auguri! La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi. Ti amiamo tanto. Tanto”.

Il post termina con quella frase che ha lasciato tutti senza parole: “P.s mi batte ancora a burraco, balla e cucina i nostri piatti preferiti”. Dopo aver letto queste parole, oltre a fare gli auguri anche noi a nonna Mela, siamo stati invasi tutti da una sorta di invidia, in quanto tutti quanti noi vorremmo arrivare a quell’età in quelle condizioni. Ci metteremmo sicuramente la firma.

Uno scontro di palinsesto

La nuova stagione di Boomerissima, rispetto alla prima, non è riuscita ancora ad ingranare, in quanto i risultati sono molto tiepidi. Nella puntata andata in onda martedì 7 novembre, la classifica da mamma Rai è stata netta, in quanto il primo posto se l’è aggiudicato Per Elisa – Il caso Claps. L’ultima puntata della mini serie basata su uno dei fatti di cronaca più controversi e scioccanti di sempre, ha fatto guadagnare all’emittente statale, il 16,4% di share, tenendo “incollati” alla sedia ben 2.970.000 spettatori.

A seguire, Alessia Marcuzzi con il suo Boomerissima ha guadagnato soltanto il 4,7% di share, facendo appassionare una piccola fascia ristretta di telespettatori, pari a 802.000, al terzo posto sopraggiunge a fatica Avanti Popolo, di Nunzia De Girolamo, con l’1.8% di ascolti. C’è anche da dire però, che nella stessa sera, Mediaset mandava in onda la partita di Champions League tra Milan e Paris Saint-Germain, la quale ha fatto guadagnare all’emittente del Biscione il 25% di share, seguito da, Le Iene con l’8,4% e, E’ sempre Carta Bianca con il 4,5%.

Speriamo quindi che la Marcuzzi la prossima settimana trovi un po’ meno concorrenza sulla sua strada, anche perché le parole “chiusura” e “anticipata”, purtroppo echeggiano molto spesso ultimamente nei piani alti di Viale Mazzini.