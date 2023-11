Gigi D’Alessio, altro che storia d’amore: il cuore batte solo per lui | ecco di chi si tratta

Gigi D’Alessio, finalmente la verità su chi ha conquistato il cuore del cantante neomelodico: è stato svelato

Gigi D’Alessio è un cantante neomelodico diventato ormai una celebrità a livello internazionale. Nel contesto musicale, il suo nome sta emergendo come quello di Mario Merola e ottiene sempre più consensi dal grande pubblico.

La sua vocazione per la musica inizia quando è solo un bambino e grazie a suo padre che gli regala una fisarmonica di cui se ne innamora perdutamente. Dato il talento innato, a soli 12 anni entra in Conservatorio e a 21 anni consegue il Diploma in Pianoforte.

Gigi diventa il pianista di Mario Merola e perfeziona ogni sua competenza al fianco del grande maestro della musica neomelodica. Nel 2000 Gigi D’Alessio debutta al Festival di Sanremo con il brano “Non dirgli mai“, riscuotendo moltissimi consensi dai telespettatori che intonano il brano accompagnando il cantante.

Da questo momento la carriera del partenopeo è brillante e con un successo dopo l’altro, si posiziona in cima alle classifiche nazionali. Tra i suoi capolavori ricordiamo “Como suena el corazon”, “Guaglione”, “Quanti amori” e tanti altri. La celebrità si espande anche all’estero e nel 2011 si esibisce a New York.

Gigi D’Alessio, la storia della sua vita: “vera e pulita..”

Gigi D’Alessio, durante un’intervista al Messaggero, ha ripercorso le tappe della sua vita e dei valori che non ha mai perso. Oltre ad essere un celebre cantante, Gigi è anche papà di 5 figli e ha confessato: “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere”.

La vita professionale gli ha regalato moltissime soddisfazioni ed in cantiere c’è un nuovo progetto. Si tratta di un film dedicato al cantante: “È la mia storia, vera e pulita com’è”. Una pellicola che racconterà i suoi esordi fino alla svolta definitiva avvenuta nel 1992 che lo ha reso celebre al grande pubblico.

Gigi D’Alessio, ecco chi gli ha rubato il cuore

Gigi D’Alessio, grazie al suo innato talento per la musica, è diventato una vera e propria icona del neomelodico ed il suo successo si è esteso anche all’estero. Come ogni artista di fama internazionale, anche Gigi è spesso al centro dell’attenzione mediatica ed i fan si interessano alle sue passioni.

Non è un mistero l’amore che il cantante ha sempre nutrito per le automobili, ma soprattutto per la sua. Gigi, infatti, possiede una quattro ruote che non può passare inosservata per la bellezza, ma anche per la potenza del motore. L’artista sfreccia con la sua Range Rover Evoque di colore bianco e dal valore che supera i 50 mila euro.