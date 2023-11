“…non ci credo più”: Belen Rodriguez e la confessione agghiacciante | Tanta tristezza e amarezza

Belen Rodriguez, la confessione è da brividi: “non ci credo più”. Tanta sofferenza per la showgirl argentina

Belen Rodriguez è una showgirl di origini argentine che ha raggiunto il successo in Italia grazie alla sua bellezza mozzafiato e alla determinazione che l’ha sempre contraddistinta. Nasce a Buenos Aires nel 1984 e durante l’adolescenza posa per diverse riviste.

Tuttavia è il nostro paese a donarle la notorietà di cui gode oggi. Tra il fisico mozzafiato e le sue storie d’amore che hanno occupato le prime pagine delle riviste di gossip, Belen Rodriguez è diventata una vera e propria star della televisione italiana.

La storia d’amore con Fabrizio Corona l’ha decisamente messa in luce agli occhi del grande pubblico. Il re del gossip organizza una paparazzata fake ed un fotografo immortala Belen e Corona durante un loro rapporto intimo. Gli scatti fanno il giro del web e la Rodriguez ne soffre moltissimo.

Ma non è tutto. Belen Rodriguez si lega a Stefano De Martino con cui convola a nozze e mette al mondo Santiago. Il matrimonio diventa oggetto di discussione per i continui tira e molla fino alla definitiva rottura. Dopo aver messo al mondo Luna Marì con Antonio Spinalbese, oggi Belen è felicemente fidanzata con Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez, spunta l’anello: “SI”

Dopo una vita amorosa turbolenta, Belen Rodriguez sembra aver trovato la serenità al fianco di Elio Lorenzoni. I due si conoscono da oltre 10 anni, ma solo recentemente è scattata la scintilla. Belen ed Elio appaiono complici ed innamoratissimi mentre si concedono delle lussuose vacanze.

Dopo essere stati in montagna, è la volta del mare delle Maldive. La vacanza da sogno è stata inevitabilmente documentata dalla showgirl argentina che ha prontamente postato il materiale sui social network. Ha voluto condividere con i suoi follower anche un particolare che non è sfuggito agli occhi dei più attenti. Belen ha mostrato la foto di un prezioso anello che le ha regalato Elio. Il commento ha spiazzato tutti: “SI“. Rodriguez e Lorenzoni sono pronti a convolare a nozze?

“Non ci credo più”, parole durissime di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è una showgirl, conduttrice, attrice e modella molto apprezzata nel panorama televisivo italiano. Ha conquistato il cuore di tutti con la sua sincerità e l’umiltà nonostante il grande successo. Tuttavia, si è trovata in diverse occasioni a dover affrontare il peso della notorietà ed ha confessato di sentirsi “prigioniera del suo personaggio“.

In una recente intervista ha confessato di essere andata in psicoanalisi per gestire la notorietà dovuta al suo mestiere: “Sei sempre alla merce degli altri [..] c’è stato un momento della mia vita che secondo me ho fatto il passaggio da bambina ad adulta, in cui mi sentivo un pò age. Ogni volta che mi facevano un complimento, soprattutto quando mi vedevano dal vivo per la strada, mi dicevano ‘mamma come sei bella‘. Io dicevo ‘si me lo dicono solo perchè sono Belen’. Non ci credevo più ai complimenti ed ho sofferto un sacco questo problema”.