Selvaggia Lucarelli, minacciata senza pietà da lui: le conseguenze sono gravissime | Rischia il carcere

Selvaggia Lucarelli, aggredita verbalmente senza pietà. Guai seri per il famosissimo. Ecco cosa è accaduto

Selvaggia Lucarelli è un celebre volto della televisione italiana che ha sempre fatto discutere per il suo essere diretta e per non avere peli sulla lingua. Un atteggiamento che a molti non piace e che è stato definito arrogante.

Selvaggia nasce nel 1974 a Civitavecchia, in provincia di Roma. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, si trasferisce nella capitale per inseguire i suoi sogni. Frequenta il conservatorio La Scaletta, specializzandosi in attività teatrali.

Il suo talento per la scrittura la porta ad aprire un blog, “Stanza Selvaggia”, che ottiene un successo senza precedenti. Inizia così una collaborazione con molti quotidiani italiani e nel 2019 diventa una giornalista pubblicista. Il percorso professionale la conduce anche nel piccolo schermo e nel 2003 diventa opinionista dell’Isola dei Famosi.

Acquista moltissima notorietà e nel 2007 debutta anche come conduttrice di alcuni celebri programmi in onda su Sky. Il vero salto di qualità arriva nel 2015 quando diventa giudice del talent show “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli, attacca l’attrice: “radical chic di mer**”

Selvaggia Lucarelli è certamente una protagonista della televisione italiana che, nel bene e nel male, riesce sempre a far parlare di se. La giornalista è famosa anche sui social network per le frecciatine infuocate che lancia ad altri personaggi dello spettacolo. In particolare, Selvaggia ha scagliato la sua freccia nei confronti dell’attrice Simona Izzo.

In televisione l’ha punzecchiata diverse volte, tanto che Simona ha espresso la volontà di querelare la giurista di Ballando con le stelle. Selvaggia ha voluto commentare una lite tra l’attrice e suo figlio durante la loro partecipazione a Pechino Express per la scelta dell’alloggio che Simona lo desiderava “confortevole”. Suo figlio la accusò di essere un radical chic. Così Selvaggia coglie l’occasione per l’ennesima sottile ironia: “Sei proprio una radical chic che ha distrutto questo paese. Voi radical chic di mer** distruggerete questo Paese”.

Selvaggia Lucarelli, minacciata dal famosissimo

Negli ultimi giorni, Selvaggia Lucarelli è tornata a far parlar di se per l’ennesima volta a causa di una querelle legale che si protrae da ben 5 anni. La vicenda riguarda il celebre Luigi Favoloso che, durante la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2018, decise di indossare una t-shirt con una frase sessista dedicata alla giornalista.

“Selvaggia su**” è la frase che ha fatto andare la Lucarelli su tutte le furie. Dopo una battaglia legale durata ben 5 anni, la giornalista comunica su Twitter: “Il processo è durato 5 anni ma alla fine oggi Luigi Favoloso è stato condannato in sede penale con risarcimento danni da quantificare in sede civile. Il gentiluomo aveva provato a sfangarsela affermando che quella ‘Selvaggia’ non ero io, ma è stato smentito dai testimoni”.