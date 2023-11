Simona Branchetti, travolta da un terribile incidente: “…ho una ferita mortale” | quello che è successo è gravissimo

Simona Branchetti, devastata dal dolore. Ciò che ha vissuto la conduttrice è impensabile: “…ho una ferita mortale”

Simona Branchetti è una nota giornalista del piccolo schermo ed una conduttrice molto amata dal pubblico. Da sempre, ha conquistato il cuore dei telespettatori per la sua tenacia e la grinta che impiega nella sua amata professione.

Simona nasce nel 1976 a Meldola, un comune in provincia di Forlì-Cesena. Consegue una laurea in Giurisprudenza, ma la sua passione per il giornalismo la porta ad intraprendere una strada differente. Un percorso che le donerà moltissima visibilità e soprattutto tante soddisfazioni.

Il debutto nel piccolo schermo avviene nel 2003 quando inizia a lavorare per Skytg24. Per ben 4 anni, al fianco di Marco Congiu, conduce il telegiornale nella fascia pomeridiana. Nel 2007 avviene il passaggio a Mediaset ed entra nella redazione del TG5.

Non è solo una giornalista di grande successo che quotidianamente entra nelle case degli italiani. La Branchetti, nel 2020, si dedica anche all’attività editoriale e pubblica il primo libro intitolato “Donne è arrivato lo Smart working“. L’anno seguente passa alla conduzione di Morning News, in onda su Canale 5.

La vita privata di Simona Branchetti

Simona Branchetti è un volto noto nel mondo del giornalismo che, con la sua determinazione, ha saputo conquistare l’attenzione del grande pubblico. Giunge a Mediaset nel 2007 e da quel momento la sua carriera le regala moltissime soddisfazioni. Diversamente dalla carriera professionale, la vita privata della conduttrice è stata alquanto travagliata.

Nel 2008, Simona Branchetti si sposa con Federico Quaranta, un giornalista esperto in enogastronomia. Dopo 5 anni, il matrimonio giunge al capolinea per incompatibilità, ma riescono a mantenere degli ottimi rapporti. Nel 2016, la giornalista ritrova la felicità al fianco di Carlo Longari. Tra i due è stato un colpo di fulmine tanto che, l’anno seguente, convolano a nozze. Simona crede che quella sarà la storia che durerà per sempre, ma presto verrà smentita.

Simona Branchetti, dolore immenso: “ho una ferita mortale”

Simona Branchetti è la conduttrice di Morning News ed ogni giorno tiene compagnia a milioni di telespettatori. Nel 2020, però, la conduttrice ha affrontato un dolore immenso a causa della fine del suo matrimonio con l’avvocato Carlo Longari.

Prima dello scoppio della pandemia di Coronavirus, i due coniugi si sono detti addio dopo 3 anni di matrimonio. La separazione è stata un duro colpo per Simona che ha sofferto moltissimo: “È stata una separazione drammatica, che mi ha fatto soffrire moltissimo”. Ed ha spiegato: “Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale”.