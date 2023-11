Bobby Solo, la malattia terribile entrata nella sua vita: la corsa in ospedale è stata inevitabile | “…mi hanno operato”

Bobby Solo ha subito un’operazione urgente, i fan sono rimasti scioccati appena l’hanno saputo, in quanto nessuno era al corrente del male che è entrato nella vita del famoso cantante.

Roberto Satti, alias Bobby Solo, di musica se ne intende, in quanto mangia pane e rock’n’roll, fin dagli anni ’60. Prese ispirazione dai più grandi del settore, ma fu principalmente Elvis, il suo mentore, a dargli lo stimolo per quanto riguarda stile, musica e canzoni.

Nonostante i suoi 78 anni, il famoso cantautore e chitarrista di andare in pensione non ci pensa proprio, in quanto ha ancora molto da dare al suo fedele e affezionato pubblico, anche se quell’operazione potrebbe far rivalutare tutta la sua vita a Bobby. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

L’operazione di Bobby Solo

Grazie a quell’errore di trascrizione per quanto riguarda il suo nome d’arte, Bobby Solo è una leggenda nel campo musicale italiano, come dimenticare i suoi brani di punta quali, Una lacrima sul viso, Credi a me, Per far piangere un uomo e molti altri. Ha sicuramente cantato e collaborato con molti artisti nella sua vita, ma il bello di Roberto, oltre alla sua professionalità ed esperienza che lo precedono è l’umiltà del suo atteggiamento.

Insomma, uno della sua fama potrebbe non prenderli neanche in considerazione i nuovi talenti, lui invece, amando tutta la musica, quella del passato e quella attuale, ha lanciato un appello molto interessante ai Maneskin, ai quali ha detto in diretta durante una sua intervista a BellaMa: “Sono molto bravi, fanno il vero rock dal vivo…Spero di conoscerli, non ho mai avuto il piacere di incontrarli, ma mi piacerebbe anche aprire un loro spettacolo”. Chissà se Damiano e soci coglieranno la straordinaria possibilità che gli è stata fatta? Sarebbe un momento di condivisione per entrambi, in quanto ognuna delle parti potrebbe imparare e beneficiare dell’esperienza dell’altro.

Brutta operazione

Sempre durante quella famosa intervista rilasciata ai microfoni di BellaMa, durante la chiacchierata con il padrone di casa, Pierluigi Diaco, ha confessato di aver subito un’operazione poco tempo fa: “È arrivata un’ernia e non ho potuto ballare più…Mi hanno operato 15 giorni fa. Adesso è chiusa, è tutto a posto, però ne devo fare un’altra, perché io non mi faccio mai mancare nulla…”.

A dimostrazione del fatto che Bobby Solo non si sente assolutamente l’età che ha, ha dichiarato: “Credevo di essere un 50enne e mi sono spuntate due ernie!”. Speriamo quindi che queste operazioni non gli impediscano di proseguire con la sua adorata musica, che lo tiene in forza e in vita fin dalla sua giovane età.