“Non fare il moralista”: Pierluigi Diaco affossato in diretta televisiva da lei | Imbarazzo alle stelle

Pierluigi Diaco affondato in diretta. “Non fare il moralista”, l’imbarazzo è subito sceso in studio.

Il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco è tornato in autunno a farci compagnia con il suo Bella Mà, in onda su Rai Due. Il talk piace molto e sovente ospita nel suo salotto molti vip, che regalano chiacchierate esclusive. Ci sono tanti momenti divertenti e altri più emozionati, che divertono e/o emozionano e piacciono comunque tantissimo al pubblico a casa.

Ovviamente le chiacchierate più interessanti e particolari sono anche riviste su Rai Play, mentre le clip relative sono pure prontamente condivise sui Social, dove di solito diventano virali. Ora a lasciare il classico amaro in bocca ai fan, compresi quelli della prima ora, di Diaco, è un’accusa molto forte, avvenuta in diretta al suo cospetto.

L’accusa è venuta da una persona che lui stesso aveva invitato lui in trasmissione, ciò ha colpito ancora di più i telespettatori. Andiamo tuttavia con ordine. Sappiamo che Diaco è, oltre che un grande professionista e un uomo molto colto, sia un conduttore capace di affrontare argomenti molto spinosi, che molti altri non se la sentono di toccare con mano in diretta.

Pierluigi Diaco e la diatriba in diretta a Bella Mà

Il fatto di essere in diretta per l’appunto, implica di non poter mettere in atto dei tagli o inserire dei bip grazie all’abile arte del montaggio. Questo fatto rende tutto quanto molto più vero, ma nel contempo privo di filtro. E ciò, per certi casi può risultare persino pericoloso, proprio è perché certe persone non sanno che alcune cose, che potrebbero dire o fare, in televisione non sarebbero del tutto consentite.

Il conduttore stava parlando del fatto che in TV, non solo nei reality, vengono pronunciate in modo fin troppo gratuito, anche solo per cercare di fare gag e lazzi, parolacce. Ciò possiamo notarlo, capita praticamente ovunque, anche in programmi in Prime Time su tutte quante le Reti. A quel punto è nata una forte discussione e sono volati stracci. “Non fare il moralista…”

“Non fare il moralista…”, parole al vetriolo in studio

L’ospite a pronunciare l’accusa è stata Alda D’Eusanio, che gli ha dato del moralista, dopo che lui ha sentenziato che le parolacce sarebbero da evitare come la peste in televisione. Lui non ha ovviamente gradito l’appellativo, dal momento che lo ha trovato ingiusto, dato che tutto si definirebbe, fuorché moralista.

Nonostante ciò, la giornalista ha proseguito imperterrita nella sua arringa e non ha voluto mollare nemmeno per un secondo la presa. Ovviamente il siparietto, avvenuto sotto gli occhi degli altri ospiti, ha fatto molto parlare di sé e lo sta facendo tutt’ora a distanza di diversi giorni dalla messa in onda che, lo ricordiamo, è avvenuta in diretta, come ogni puntata di Bella Mà.