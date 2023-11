Enrica Bonnacorti, sapete chi è stato il suo compagno prima di Giacomo? Una delle icone storiche della musica italiana, lo conoscete tutti

Ma voi lo sapete chi è stato il compagno di Enrica Bonaccorti, prima del suo adorato Giacoma Paladino? Lo conoscete tutti, è un’icona del mondo della musica italiana, quando vi diremo chi è rimarrete stupiti.

Enrica Bonaccorti è la nota conduttrice televisiva e radiofonica e attrice che ha esordito a teatro a partire dagli anni ’70. Oggi di anni ne ha 73 eppure nel corso della sua carriera lavorativa, di lavori ne ha svolti veramente tantissimi, come si può leggere dalla sua biografia.

È passata da un’emittente televisiva all’altra, sempre con la stessa passione e professionalità che la contraddistinguono. Nonostante la sua vita lavorativa sia una sorta di libro aperto, non si può dire lo stesso della sua vita privata. Vogliamo farvi una domanda, ma voi lo sapete chi era il compagno di Enrica, prima di Giacomo Paladino? Il suo nome vi stupirà.

L’ex compagno di Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti in una lunga intervista rilasciata a Verissimo, ha parlato un po’ di tutto, a partire dalla sua carriera lavorativa, fino ad arrivare a quell’intervento a cuore aperto durato 8 ore, finito fortunatamente per il meglio, fino ad arrivare ad un tasto ancora più dolente. La Bonaccorti ha così parlato dell’amore della sua vita, Giacomo Paladino, con il quale sono stati insieme per 24 anni, fino alla sua tragica scomparsa. Come dice lei stessa, l’uomo l’ha viziata per tutti gli anni di convivenza, quindi è difficile per lei vivere senza di lui.

Enrica può contare sull’affetto e la presenza di sua figlia, Verdiana Pettinari, la quale non l’ha mai persa di vista in questo periodo difficile di convalescenza. Nonostante tutto, Enrica non può fare a meno di pensare a Giacomo: “Lui è stato la persona più dolce, gentile ed elegante che io abbia mai incontrato nella vita (…) Se ci fosse adesso mi avrebbe accudito in un modo meraviglioso…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrica Bonaccorti Official (@enricabonaccortiofficial)

Da Zero a Paladino

Enrica Bonaccorti è sempre stata una donna molto riservata, eppure quei suoi amori storici prima di Giacomo Paladino, hanno fatto epoca insieme a lei, come per esempio Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Borbone e così via. Eppure, c’è stato anche un grande cantante musicale per il quale la Bonaccorti aveva perso la testa, lo sapete di chi stiamo parlando?

Ebben sì, proprio di lui! Il grande Renato Zero, con il quale, nonostante la loro storia d’amore sia finita da un pezzo, mantiene sempre un rapporto straordinario di amicizia e affetto. L’abbiamo capito anche dal recente post social pubblicato dalla stessa Enrica, nel quale si mostra in uno scatto amarcord insieme a Zero e lo ringrazia non solo della sua amicizia, ma anche dell’affetto con il quale le è stata vicina in questo periodo difficile.