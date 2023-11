Simona Ventura, costretta a subire terribili accuse: “…non ti presentare” | Quello che è accaduto in diretta è vergognoso

Simona Ventura, le terribili parole che ha dovuto ascoltare: “…non ti presentare”. Non ha potuto far nulla

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Da molti anni tiene compagnia a milioni di telespettatori ed è apprezzata per la sua gentilezza ed il sorriso smagliante in ogni situazione. Ancora oggi, continua ad essere un’icona indiscussa della televisione.

Simona nasce nel 1965 a Bentivoglio, in provincia di Bologna e durante l’adolescenza si trasferisce in Piemonte insieme alla sua famiglia. Al termine degli studi accademici, Simona decide di sfruttare la sua bellezza e partecipa a Miss Muretto, aggiudicandosi l’accesso a Miss Italia.

Il debutto in televisione avviene negli anni Ottanta nel programma “Domani sposi“, ma la vera notorietà giunge pochi anni più tardi quando diventa il volto di “Quelli che il calcio“. Da questo momento si aprono moltissime porte per la bella bolognese.

Attualmente è una concorrente dello show in onda su Rai Uno “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci. Simona fa coppia fissa con il ballerino professionista Samuel Peron. Tra gli avversari della Ventura c’è anche il suo compagno Giovanni Terzi.

La vita privata di Simona Ventura

Simona Ventura è celebre non solo per la sua brillante carriera artistica, ma anche per la sua vita sentimentale. Per molto tempo è stata la moglie del calciatore Stefano Bettarini, dalla cui relazione sono nati Niccolò e Giacomo. Il matrimonio tra il giocatore e la showgirl ha fatto sognare milioni di italiani, ma nel 2008 Simona decide di separarsi dal marito a causa dei continui tradimenti ricevuti.

Oggi Simona ha ritrovato la serenità al fianco di Giovanni Terzi di cui è innamoratissima. La complicità è evidente tanto che, in più occasioni, hanno dichiarato di voler convolare a nozze. Stanno insieme dal 2018 e ancora oggi sono legati da un profondo amore. Simona ha confessato: «Giovanni mi ha dato serenità, protezione, il bello di sapere sempre cosa fare ed essere certa di potermi appoggiare».

Simona Ventura, costretta a subire: “non ti presentare”

Simona Ventura è una concorrente del talent Ballando con le stelle e si esibisce in performance danzati al fianco del ballerino professionista Samuel Peron. Tra i ‘rivali’ c’è anche il suo amato compagno di vita che danza con Giada Lini. Tuttavia, la Ventura è stata costretta a subire delle parole agghiaccianti e non ha potuto fare nulla.

Giovanni Terzi, durante la quarta puntata del talent, ha mosso delle polemiche alla giuria. In particolare, ha confessato di essere offeso dal loro atteggiamento di indifferenza di fronte al racconto della sua malattia. Il giornalista però è stato accusato da Selvaggia Lucarelli: “Io neppure capisco di cosa stai parlando! Non ti presentare qui davanti rivendicando che tu sia portatore di una storia importante e che noi l’abbiamo svilita. Sei concorrente in un programma d’intrattenimento, siamo a Ballando con le stelle!”. E prosegue anche il giudice Fabio Canino: “L’importante è che il messaggio arrivi a casa non a noi della giuria, che vediamo tutti i filmati prima della puntata”.