Sabrina Ferilli, la frecciatina piccante in diretta tv: “Sei il mio sogno erotico” | Ecco con chi ha passato la notte l’attrice

Sabrina Ferilli è stata tante cose nel corso della sua carriera, ed è diventata molto famosa, motivo per cui, la nota attrice sarà abituata a sentirsi chiamare “sogno erotico”. Ecco di chi è stata questa volta.

È la nota attrice e conduttrice che tutti conosciamo molto bene. Lei è Sabrina Ferilli, di anni ne ha 59 eppure è ancora il chiodo fisso di moltissimi fan. Sempre sensuale e sexy, la Ferilli non è mai volgare e ad oggi riesce ancora a farsi amare dai follower, preferendola alle giovani di oggi.

Ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere e perché no, in alcune parti ci ha fatto anche arrabbiare. Ma Sabrina è così, riesce a trasportare nel suo mondo, tutti i fan che la guardano da davanti il monitor. A conferma del suo enorme successo e dell’affetto che i seguaci provano per lei, la Ferilli è il sogno erotico di questo eccentrico personaggio.

Sabrina Ferilli e quella rivelazione piccante

Rimanendo in tema, “sogno proibito”, molti telespettatori hanno invidiato il disturbatore, Giovannino, il quale con l’inganno ha rubato un bacio appassionato alla povera Sabrina Ferilli, la quale ha movimentato la puntata di Tu si que vales, di qualche sera fa. Sicuramente il comico ha fatto bingo, anche se l’attrice non è stata da meno, visto che due “pizze” seppur giocose, gliel’ha comunque tirate.

Che dire, pare proprio che Giovannino e Sabrina abbiano fatto pace, almeno per il momento. Ovviamente fino al prossimo siparietto comico tra i due, che tanto piacciono ai telespettatori da casa.

Un incontro ravvicinato in studio

A Tu si que vales ormai succede un po’ di tutto. “Vittima” inaspettata è la povera Sabrina Ferilli, la quale nella puntata di qualche settimana fa, ancora molto in voga, per assecondare l’amica Maria De Filippi, la quale l’ha spinta ad esaudire il desiderio erotico del conduttore, ha generato scompiglio in diretta e anche sui social. In pratica, il concorrente dello show Mediaset, Simone Cassano, ha rivelato qual è il suo desiderio:

“Sabrina Ferilli è il mio sogno erotico…Io me la sogno col babydoll leopardato, con la scollatura, tacco sedici e che mi aspetto sul letto rosso con tutte le candele intorno come una pantera…”. Divertita da questo scenario, Queen Mary, chiede alla Ferilli di adagiarsi a fianco il concorrente nella stessa posizione, con il quale lui la sogna, così, anche se davanti a milioni di telespettatori, è come se i due veramente avessero passato la notte insieme.

Ovviamente, la scenetta ironica è già diventata virale sui social. Intanto, il concorrente ha ottenuto quello che voleva sia con la Ferilli, alla quale ha fatto i complimenti per la sua bellezza che con Gerry Scotti, il quale l’aveva poi preso ufficialmente nella sua scuderia del programma.