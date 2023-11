“Fanno schifo”: Panico al Grande Fratello, concorrente travolto da accuse orribili

Grande Fratello, un inquilino nel mirino. “Fanno schifo”, accuse terribili per lui.

Chi pensava che quest’anno il padre di tutti i reality potesse essere immune da critiche e grandissimi chiacchiericci, si sbagliava e pure di grosso! Sì, certo, i cambiamenti imposti dall’AD delle Reti Mediaset sono stati tanti e repentini. Ma ciò non ha reso inattaccabile dal Gossip, fitto e potente, il gioco.

Il fischio d’inizio dell’edizione attualmente in corso è stato lunedì 11 settembre 2023 e da allora sono avvenute tante entrate all’interno della Casa più spiata d’Italia. Non sono nemmeno mancate le docce fredde e i colpi di scena, che tengono letteralmente incollati i telespettatori allo schermo. Inoltre il GF è seguitissimo pure sul Web e sui Social, dove prontamente vengono riproposti alcuni dei momenti più salienti.

Dopo poco più di due mesi di convivenza forzata, sono nate forti antipatie, ma anche ragguardevoli simpatie. Si sono rafforzati rapporti. Molti sono diventati amici, mentre altri si sono innamorati. Le storie d’amore, ma anche di mera attrazione, piacciono molto ai telespettatori. E ora il bacio tra Paolo e Letizia ha fatto battere forte i cuori.

Grande Fratello, un concorrente travolto dalle critiche

Cuori che sono rimasti alquanto delusi dall’uscita di scena di Heidi Baci. La ragazza ha fatto perdere la testa a Massimiliano Varrese. Adesso che è fuori dal reality sta spendendo parole al vetriolo nei confronti di lui. Lo ha fatto soprattutto a Verissimo. Beatrice Luzzi ha poi concluso la sua liason con Giuseppe Garibaldi e si è avvicinata al suo nemico giurato, il già nominato Massimiliano Varrese.

Sebbene il bidello calabrese sia ora nel mirino di molti utenti per le cattiverie pronunciate nei confronti dell’attrice ora, a far parlare maggiormente di sé è un altro concorrente. Si parla di un affascinante uomo, che si è fatto notare quest’estate, per aver partecipato a un altro reality. È stato da poco travolto da terribili accuse. “Fanno schifo!“, queste le parole pronunciate nei suoi confronti.

Grande Fratello Youbee

“Fanno schifo”, le orribili accuse contro Mirko

Stiamo parlando di Mirko, che a Temptation Island 2023 ha partecipato in coppia con la fidanzata Perla. Alla fine, durante il classico falò, l’ha lasciata per iniziare una storia con la tentatrice Greta. Per tutta estate i due ci hanno ammaliato con scatti dove apparivano innamoratissimi, ma qualcosa poi si è rotto fra loro a causa di un messaggio cancellato che il giovane aveva inviato in chat alla sua celebre ex.

A quel punto Greta si è molto arrabbiata e ha rilasciato dichiarazioni molto forti sia sul Web che sulla carta stampata. Ha preso molto male la sua scelta di partecipare al GF, della quale non era al corrente. Durante un primo confronto si sono nuovamente allontanati , ma nel secondo si sono riavvicinati. A quel punto molti spettatori si sono sentiti preso in giro ed è arrivato il commento per loro: “Fanno schifo!“