Grande Fratello, volano minacce gravissime tra due concorrenti | Alfonso Signorini nei guai

Grande Fratello, ennesima gatta da pelare per Alfonso Signorini. Ora sono volati stracci con belle minacce tra due concorrenti.

Non c’è mai davvero pace quest’anno per Signorini. Dopo che lo scorso anno con la settima e super chiacchierata edizione del padre di tutti i reality in versione vip ha dovuto affrontare problemi pesantissimi, quest’anno sperava di cavarsela più facilmente. All’inizio pareva così ma poi, andando avanti con le settimane, qualcosa è cambiato.

Alla fine la convivenza forzata all’ interno della Casa Più Spiata d’Italia ha portato a far nascere le prime forti incomprensioni e sono iniziati così a volare stracci tra i vari concorrenti che da quest’anno si chiamano semplicemente inquilini. Diciamo pure che oramai i litigi, molti dei quali pure assai accesi, sono praticamente all’ordine del giorno e della notte.

E ora che sono nate anche le prime simpatie e attrazioni la tensione è ancora più forte, soprattutto se si ambisce alla stessa preda. I caratteri emergono con anche le sfumature più complesse e spigolose. I toni si alzano anche quando è tempo di andare a dormire o si è seduti a tavola. E ciò ha lasciato sovente il classico amaro in bocca a molti telespettatori.

Grande Fratello, volano minacce pesanti tra due concorrenti

E chi non segue con attenzione le dirette serali del lunedì e del giovedì o non riesce a seguire in tempo reale ciò che accade all’interno del gioco, perché in tale direzione dovrebbe essere visto, riesce comunque a conoscere gli accadimenti più importanti grazie alle numerose clip che vengono prontamente condivise sui Social dove il GF è super commentato.

E ora a tenere banco, oltre al bacio tra Paolo e Letizia, è il feeling, da poco nato, tra Beatrice Luzzi e il suo acerrimo nemico Massimiliano Varrese. Di certo questo cambiamento alquanto repentino ha sconvolto i più ma c’è anche chi, come Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici che sotto sotto ha sempre pensato che dietro l’antipatia reciproca ci fosse ben altro. In ogni caso il ballerino ha attaccato duramente un altro inquilino al quale era inizialmente molto legato.

Massimiliano Varrese come una furia contro Garibaldi

In poche parole Varrese ce l’ha con il più giovane Giuseppe Garibaldi che fino a poco tempo fa aveva intessuto una liason, pure parecchio passionale, proprio con l’ex star di Vivere. Il bidello calabrese ora appare alquanto geloso del fatto che i due attori se la intendono. Dopo aver rivolto parole poche lusinghiere nei confronti di Bea, ha incominciato a sostenere che Massimiliano non sia sincero.

Secondo lui non lo è nei confronti della Luzzi. In sostanza fingerebbe di avere un interesse solo per fare la parte del protagonista assoluto della Casa e per salvarsi dal televoto. Questa cosa ha mandato in bestia l’attore che ha anche fatto intendere all’altro di non sfidarlo troppo perché lui se vuole sa davvero come fare per rubare la scena agli altri. Garibaldi è avvertito!