Riccardo Scamarcio accusato senza pietà proprio da lui: l’attacco brutale ha dell’incredibile | Ecco cosa è successo

È scontro con Riccardo Scamarcio, il quale viene attaccato proprio da lui, lo considera un ingrato e non si sa cosa risponderà il famoso attore. Ecco che cosa sta succedendo in questi giorni.

Riccardo Scamarcio è il noto attore, produttore cinematografico e imprenditore di 44 anni, diventato noto grazie al personaggio di Step in Tre metri sopra il cielo, il film basato sull’omonimo romanzo di Federico Moccia. Dopo quel ruolo, l’attore ha dimostrato il suo valore e non si è più fermato, interpretando tanti altri ruoli di successo.

Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, motivo per cui è stato chiamato a lavorare anche nel cinema internazionale, recitando al fianco dei grandi, come per esempio Johnny Deep e Keanu Reeves. Nonostante questa carriera esilarante, qualcuno non è rimasto contento delle sue parole e oggi lo attacca, ecco che cos’è successo.

Riccardo Scamarcio e l’attacco ricevuto

Riccardo Scamarcio ha qualche problemino ogni volta che rilascia un’intervista, in quanto è spesso motivo di critica. Lui sostiene di essere spesso frainteso, mentre chi lo attacca è convinto di aver capito benissimo quello che intendeva, per questo recentemente ha rilasciato un’ulteriore intervista di spiegazione sul tema bollente che si è venuto a creare, quando ha parlato di distinzione tra uomo e donna.

Ecco che cosa ha dichiarato a Vanity Fair: “Quando parlo di questa suddivisione penso alle scimmie, animali come noi. Voglio dire solo che maschi e femmine sono diversi, se no anche le donne avrebbero il pi**llo. Questo non c’entra niente con la parità di diritti…”. Inoltre ha dichiarato di aver sempre cercato donne che condividessero il suo stesso punto di vista: “Tanto per dirne una: che le valigie le porto io, e i conti del ristorante li pago io. Mi sembra più divertente così…”.

Nuove critiche

In passato Riccardo Scamarcio aveva dichiarato di essersi pentito di aver interpretato Step, nei due film di Moccia. Ovviamente lo scrittore non l’ha presa molto bene, per questo, in una recente intervista ha dichiarato: “Non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp lo deve proprio a Step. Mai dimenticare da dove nasce il successo…”.

Inoltre, Federico su Riccardo ha poi concluso: “Bisogna essere cortesi con chi ti dà la spinta iniziale…Sono stati ben altri i suoi errori professionali…”. Nonostante Scamarcio ad oggi sia impegnato a girare il film Modì, chissà se troverà il tempo per replicare alle parole dello scrittore?