Simona Izzo, minacciata senza pietà da una giornalista: “…mi hai dato della mafiosa” | ‘Rissa’ in studio

Simona Izzo ha litigato pesantemente con la nota giornalista in studio, volano parole forti da ambo le parti. Non si sa come finirà questa storia, ma sicuramente quelle parole non le dimenticherà nessuno.

Quando incontriamo due personalità forti come quella della nota attrice e quella della famosa giornalista, è palese ipotizzare che lo scontro è assicurato e in effetti è andata proprio così. Gli spettatori hanno visto fuoco e fiamme tra le due, altro che scintille, qui sono spuntate saette!

A prescindere da chi possa avere ragione e dai motivi di questo profondo astio, anche perché noi in televisione vediamo soltanto una pietrolina in fondo all’oceano, magari le due donne hanno avuto dei problemi loro passati e quindi è normale che si scaldano subito. Il loro litigio è stato molto pesante, soprattutto per le parole che sono state dette. Come finirà questa storia ancora non si sa.

Simona Izzo e il litigio con la giornalista

Per rimanere in tema litigi, in questo paragrafo non parleremo di quello avvenuto con Simona Izzo, anche se lo scenario è abbastanza simile e dopo capirete il perché, ma ci concentriamo sul marito dell’attrice, l’altrettanto famoso e importante Ricky Tognazzi. Marito e moglie diciamo che quando si arrabbiano non la mandano di certo a dire.

Tognazzi per chi segue, Ballando con le stelle, è uno dei concorrenti dell’attuale edizione dello show di Milly Carlucci e diciamo che non ha preso benissimo la valutazione che gli è stata data dalla giuria. Diciamo che loro da una parte con i giudizi sono sempre molto diretti, dall’altra ci sono vip che forse non sono proprio abituati a ricevere critiche e quindi il mix è letale. Per questo non stupisce il commento di astio captato dietro le quinte, che Ricky ha rilasciato nei confronti di Mariotto: “Ha dato 5 a Simona? Ma chi l’ha dato? Mariotto? Vabbè Mariotto è uno sce*o, gli è andato in pappa il cervello…”.

Bufera a Ballando con le stelle

Per rimanere in tema Ballando con le stelle, siamo sicuri che la giuria non ameranno molto Ricky Tognazzi e Simona Izzo dopo i commenti che uno ha lasciato nei confronti di Mariotto e dopo lo scontro pesante avvenuto tra l’attrice e la giornalista, Selvaggia Lucarelli. Nell’ultima puntata trasmessa, la Lucarelli ha storpiato il cognome della Izzo in “Pizzo”, ovviamente la donna non l’ha presa per nulla bene.

L’abbiamo capito non solo dalla diatriba intercorsa tra le due donne in diretta, ma anche dopo aver udito le parole della Izzo stessa ai microfoni di, La volta buona. Ecco che cosa ha dichiarato alla Balivo: “Questo è passibile di querela. Giocare sui cognomi è sempre molto volgare…Dire Izzo-Pizzo vuol dire darmi della mafiosa…La prima provocazione l’ha lanciata lei, parlando di mio marito e dei calci che stava dando…”.

Chissà perché ma abbiamo il sentore che lo scontro tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli sia appena iniziato, ne vedremo ancora delle belle.