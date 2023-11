Barbara D’Urso altro che addio: La conduttrice ha spiattellatto tutto in pochi minuti | Ecco cosa ha fatto

Barbara D’Urso, ha deciso di rivelare tutta la verità. Shock per quelle immagini inedite: ecco cosa è accaduto

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più celebri del piccolo schermo. Per anni ha occupato un posto fisso nei palinsesti Mediaset con un appuntamento quotidiano con i telespettatori, pronti per il celebre “caffeuccio”.

Nel corso della sua carriera professionale è stata in grado di garantire al grande pubblico intrattenimento e divertimento con diverse trasmissioni pomeridiane e serali. Classe 1957, Barbara inizia la sua scalata verso il successo nel mondo della moda.

Compiuta la maggiore età si trasferisce a Milano e abbandona definitivamente Napoli, la sua città natale. Alla fine degli anni Settanta, debutta nel piccolo schermo alla conduzione di Domenica In, in onda su Rai Uno ed al fianco di Pippo Baudo.

Dopo un periodo in Rai, la napoletana debutta su Canale 5 nei panni della “Dottoressa Giò“, una fiction televisiva che ha riscosso un notevole successo ed è andata in onda per ben due stagioni. Dagli anni Duemila, Barbara inizia a condurre diversi programmi Mediaset come “Domenica Live“, “Pomeriggio Cinque“, “Live Non è la D’Urso“.

Barbara D’Urso, il rapporto con i fan: “quanto è triste..”

I mesi estivi del 2022 e parte del 2023 sono stati pieni di sorprese per la celebre conduttrice di Pomeriggio Cinque. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non rinnovare il contratto alla storica Barbara D’Urso. Una scelta inaspettata per eliminare il “trash” che nell’ultimo periodo popolava la televisione italiana. Barbara è stata sostituita da Myrta Merlino nella conduzione di Pomeriggio Cinque.

A seguito della forte delusione, la D’Urso decide di partire per una nuova avventura a Londra. Studia la lingua inglese e per un mese stacca la spina dai rumors e dalle indiscrezioni. Nonostante tutto, Barbara continua ad essere molto amata dal grande pubblico ed in una recente intervista ha confessato: “Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te’. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi”.

Barbara D’Urso, nessun addio: ecco la verità

Barbara D’Urso è stata una delle conduttrici più seguite dei programmi televisivi targati Mediaset. A causa della rivoluzione televisiva, la napoletana è stata cacciata dal suo programma pomeridiano ed è stata sostituita dalla giornalista Myrta Merlino. Dopo un periodo di stop e riflessione, Barbara si è reinventata ed è tornata in scena grazie al suo amato teatro.

Attualmente è a Milano ed è impegnata con lo spettacolo “Taxi a due piazze“, un evento teatrale che ha riscosso un clamoroso successo ai botteghini. Ancora una volta ha dimostrato di essere amata dal grande pubblico che le mostra affetto anche sui social network. Infatti, proprio sulla sua pagina Instagram, l’ex conduttrice ha pubblicato uno scatto con outfit chic che segue perfettamente la tendenza 2023. Moltissimi sono stati i commenti di apprezzamento da parte degli utenti: “Ci manchi tantissimo Barbara”, “look top” e ancora “Bella con la sua età, eleganza e portamento. Da sempre dalla tua parte”.