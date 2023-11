“Stiamo insieme”: Albano Carrisi, altro che Loredana Lecciso: il suo cuore batte ancora per lei

Di cose ne sono successe da quando si verificò questo scenario, alla fine in casa Carrisi, il “triangolo” non cesserà mai di esistere, pensano i fan. Ecco cosa c’entrano Al Bano e Loredana Lecciso.

Al Bano Carrisi non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti, così come la sua storia musicale e personale. Dopo il suo divorzio da Romina Power, dopo anni, il cantante di Cellino si innamorò della showgirl, Loredana Lecciso.

Di cose ne sono successe da quando si misero insieme, diventarono genitori e provarono a convivere tutti insieme con i risultati che ormai tutti conosciamo. Ma quindi a cosa si riferisce questo particolare “triangolo” che i follower continuano a tirare fuori?

Albano Carrisi e Loredana Lecciso divisi per colpa sua?

In molti parlano di “triangolo”, quando pensano ad Al Bano Carrisi. In realtà è una leggenda come ha dichiarato l’attuale compagna del cantante, Loredana Lecciso: “Vivo con lui, siamo una famiglia, basta con questa storia del Ménage à trois, è una invenzione mediatica…”. I fatti danno ragione a lei, in quanto quando Al Bano si separò da Romina Power, non si mise subito con l’attuale madre dei suoi figli.

Il problema in questa famiglia è il sentimento di affetto che lega ancora i fan della coppia canora, Romina e Al Bano. In molti sperano di rivederli insieme, ma pare impossibile, visto che entrambi stanno proseguendo le loro vite in maniera separata. Eppure il ricordo di loro insieme ai tempi d’oro del loro matrimonio fa fatica a sparire dall’immaginario collettivo ed è per questo quindi che molti non vedono di buon grado la Lecciso, anche se nessuno dovrebbe decidere della vita sentimentale altrui e bisognerebbe semplicemente rispettare la vita e le scelte dei vipponi.

La differenza dopo quasi 10 anni

Nel 2014, uscì un articolo su Libero Quotidiano, nel quale Al Bano Carrisi raccontava la sua nuova famiglia allargata, con la sintonia ritrovata con la sua ex moglie. Da lì a breve infatti, avrebbero ricominciato a duettare insieme. A quei tempi, il cantante rivelava che “quell’atmosfera fa bene all’anima e al cuore”, mentre Romina Power sosteneva: “auspichiamo per i nostri figli la stessa serenità. Gli scontri non fanno bene a nessuno”.

Per annunciare la pace ritrovata i due avevano dichiarato al mondo “Stiamo di nuovo insieme“. Da quelle parole di anni ne sono passati e quella famiglia allargata che tanto sognava Al Bano Carrisi, stenta ancora a decollare. Probabilmente né Loredana né Romina andranno mai d’accordo, basta vedere il caos che successe agli 80 anni del cantante. Comunque la speranza è l’ultima a morire. Ad ogni modo, almeno i figli del cantante sembra che vadano d’accordo, a prescindere dal sentimento che lega i loro genitori.