Alessandra Amoroso, altro che innamorata: spunta un famoso flirt con un noto cantante | Ecco di chi si tratta

Alessandra Amoroso, spunta l’indiscrezione: amore segreto con il famosissimo. Ecco chi è il misterioso uomo

Alessandra Amoroso nasce nel 1986 a Galatina, in provincia di Lecce. La sua propensione per il canto e la voce soave è sempre stata evidente e fin dalla tenera età, prende parte a moltissime competizioni canore della sua città. Nel 2007 ottiene la sua prima vittoria nel concorso pugliese “Fiori di pesco”.

A soli 17 anni tenta la strada della televisione e partecipa ai casting di Amici di Maria De Filippi. Non ottiene i risultati sperati e viene scartata. L’Amoroso, però, non si arrende. Continua a studiare e perfezionare le sue doti e ci riprova qualche anno più tardi.

Nel 2008 Alessandra è la vincitrice dell’ottava edizione di Amici e sale sul podio con il celebre brano “Immobile“. Questo è solo il primo dei tantissimi successi che la bella salentina riesce ad aggiudicarsi nel corso della sua carriera.

A 15 anni di distanza da quella prima importante vittoria, Alessandra oggi conta ben 52 dischi di platino e 8 dischi d’oro. La salentina è diventata una vera star del palcoscenico, in grado di raggiungere il sold out negli stadi delle più importanti città italiane.

Alessandra Amoroso, l’autografo non concesso fa infuriare

Alessandra Amoroso, a seguito della meritata vittoria al talent Amici, è diventata una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. La salentina è costantemente seguita da milioni di fan e spesso, si concede a chiacchierate con loro, ad abbracci e selfie. Nonostante la sua disponibilità, anche Alessandra Amoroso è stata investita dalla bufera delle polemiche a seguito della diffusione di un video in cui la cantante non concede un autografo ad una sua sostenitrice.

Nel video è evidente che Alessandra rifiuta l’autografo in modo gentile: “Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”, confessa l’Amoroso alla sua fan. Il popolo social si è infuriato e scagliato contro la cantante: “Nel tempo che ha perso per dire questa cosa firmava tutti i cuscini delle prime 3 file”. Un altro utente commenta: “Allora non dovrebbe farli mai a nessuno in quanto non potrebbe mai farli a tutti i presenti” .

Alessandra Amoroso, spunta il flirt con il famosissimo

Alessandra Amoroso è una celebre cantante che, nel corso della sua carriera, ha raggiunto innumerevoli successi grazie ad Amici di Maria De Filippi. Il talent non le ha portato solo la notorietà, ma anche l’amore. Infatti, nel 2015, incontra Stefano Settepani nella redazione del programma ed iniziano una storia d’amore. Dopo 5 anni di convivenza, la coppia si dice addio.

Negli ultimi mesi, però, alcune indiscrezioni associano ad Alessandra un flirt che fa impazzire il web. Si tratta del celebre cantante Antonio Aiello. I fan più attenti hanno notato atteggiamenti che non lasciano spazio a dubbi. Aiello, durante un suo concerto nella capitale, canta “Il cielo di Roma” e mentre si esibisce, guarda Alessandra Amoroso che è presente tra il pubblico. Inoltre, l’invito a cena e il selfie pubblicato sui social con la stessa canzone in sottofondo, sono dei chiari indizi per i fan. Tuttavia, la salentina ha smentito la notizia e con un video su Twitter, ha commentato: “E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?“.