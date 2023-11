Massimo Ranieri, dopo anni finalmente la rivelazione scottante: ecco chi lo ha ferito nel profondo del suo cuore | Che tristezza

Massimo Ranieri, a distanza di tantissimi anni arriva la rivelazione choc. Ecco chi lo ha veramente deluso.

Un cantante e un interprete immenso, che ha lasciato indubbiamente un segno indelebile nella mondo della musica italiana. Una voce calda, modulata, acuta e potente, che è distinguibile fin da subito. Tuttavia lui, il mitico Massimo Ranieri, è ancora molto di più. Parliamo infatti di un artista con la A maiuscola con alle spalle tanta sana gavetta e un curriculum professionale di tutto rispetto.

Grande istrione, sa mordere ancora oggi il palcoscenico ed emozionare con la sua sublime arte. Showman a 360° e raffinato attore, ci conquista tutt’ora con i suoi live e sul Piccolo Schermo. Di recente ci ha emozionato con la fiction La Voce Che Hai Dentro di Mediaset, andata in onda in Prime Time su Canale 5, che è stata un grandissimo successo.

Qui ha impersonato il ruolo di Michele Ferrara, un ex produttore discografico che, dopo avere trascorso molti anni in prigione, dopo essere stato accusato ingiustamente per l’uccisione del padre, ritorna dalla sua famiglia e al suo lavoro. I vari episodi si tingono di giallo e tradimenti, sono, per così dire all’ordine del giorno. In alcuni istanti abbiamo ammirato Massimo cantare o suonare il pianoforte.

Massimo Ranieri, chi lo ha ferito nel profondo

Ovviamente questi ultimi sono risultati particolarmente emozionanti per i suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora. Nel corso del Festival di Sanremo 2023, Ranieri ha partecipato nelle squisite vesti di special guest in una puntata, dove ha duettato con gli eterni rivali e grandi amici Gianni Morandi e Albano Carrisi.

Applausi e standing ovation per loro, che sono ancora artisti ammirati dagli italiani di ogni età. Di recente Massimo si è voluto togliere dei sassolini dalla scarpa, rivelando a distanza di tempo, senza se e senza ma, chi lo abbia ferito nel profondo, spaccandogli in men che non si dica il cuore in mille pezzi e facendo piangere la sua anima di uomo e grande artista.

La toccante confessione dell’immenso artista

Intervistato dal Messaggero, alla domanda posta dal giornalista “Chi le ha fatto più male!”, lui ha candidamente risposto: “Le donne, e quasi sempre è successo per colpa mia”. Lui ha raccontato tutto quanto nel libro Tutti I Sogni Ancora In Volo, che altro non è che la sua seconda autobiografia.

A tal proposito Massimo ha confessato: “Scrivendo il libro mi sono liberato e, in un certo senso anche divertito, a dire cosa sono state loro per me, e quante volte mi hanno ferito e mollato“. A quanto pare le sue partner si stancavano di lui per il fatto che, fin da ragazzo, lui abbia messo al primo posto il suo lavoro. Oggi sogna una compagna e un figlio.