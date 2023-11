“Mi sento un felino”: Francesca Fagnani, la confessione agghiacciante in diretta televisiva | Nessuno poteva crederci

Francesca Fagnani ha sentito un po’ di tutto ormai da quando ha iniziato la sua avventura con il programma Belve. Quando vanno lì, i suoi ospiti tendono a chiacchierare parecchio, per questo non sorprendono le parole che ha udito.

È abilissima Francesca Fagnani a far “sbottonare” i suoi ospiti e quando ci riesce, l’audience è assicurato. Ovviamente non le va sempre bene, ma molte volte riesce a scoprire delle vere e proprie chicche sui vipponi intervistati, che nessuno si sarebbe mai sognato di ascoltare.

Alcune dichiarazioni poi, sono state più “particolari” del normale, ma alla fine i personaggi dello spettacolo li amiamo lo stesso, anche con quelle manie e peccatucci che ogni tanto commettono. Per questo, nessuno è rimasto particolarmente sorpreso dopo aver udito quelle parole. Ecco che cos’è successo.

Le rivelazioni a Belve di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è sicuramente tra le attrici più in voga del momento, il suo stile e il suo modo di fare sono diventati ormai fenomeno mediatico. Tant’è che i follower stessi si divertono a ipotizzare quali possono essere le possibili domande ai vari partecipanti e chi potrebbe essere il prossimo della lista. Siamo sicuri che ormai anche in famiglia, le persone chiedono ai loro cari: “Me la dice una bella belvata di cui si pente o che rivendica?”, come scrive un utente sui social.

Dopo il post ironico della Fagnani in merito alla richiesta di ospitare Papa Francesco, visto che praticamente sta concedendo “esclusive” un po’ a tutti, i follower ovviamente sono esplosi nel totale sarcasmo, con meme e domande che probabilmente potrebbero essere di spunto alla compagna di Mentana. Non si può dire che Francesca non è ammirata dai fan, perchè i social dimostrano il contrario.

Ecco che cosa ha rivelato a Belve

Tornando a noi, tra i vari ospiti, una delle interviste che è piaciuta di più è sicuramente quella rilasciata da Ivana Spagna, la quale non ha avuto timore di parlare davanti alla “Belva” per eccellenza, cioè la conduttrice Francesca Fagnani. La cantante ha rivelato diversi aneddoti, alcuni buffi, altri decisamente più fortini. Tra le varie rivelazioni, Spagna ha rivelato di essere molto in sintonia con i suoi gatti. Ecco che cosa ha risposto alla classica domanda: “che belva si sente?”: “Un gatto, come i gatti sto bene di notte. Ho un olfatto pazzesco, mi sento un felino“.

Beh come darle torto, ci sono certi esseri umani in giro che sicuramente ci fanno amare i nostri amici a 4 zampe ancora di più. Sicuramente Ivana deve molto ai suoi felini, visto che è proprio grazie a Bimba se è ancora qui. In pratica, in un momento di forte sconforto e depressione, la cantante ha pensato di togliersi la vita, è stato solo il miagolio della sua gatta a farle cambiare idea: “Il miagolio della mia gatta Bimba mi ha risvegliato da quel torpore, mi ha fatto capire che stavo punendo lei – perché l’avrei lasciata da sola…Ho passato dei momenti terribili ancora ma li passiamo tutti, adesso vado avanti”.