Pamela Prati, mai vista la showgirl conciata così: un dettaglio non è passato inosservato ai più attenti

Pamela Prati, un dettaglio non passa inosservato: ecco come si è ridotta la celebre showgirl. Nessuno può crederci

Nonostante i suoi 65 anni, Pamela Prati continua ad essere un’icona di bellezza e sensualità e non mostra alcun segno del tempo che passa. Un fisico mozzafiato che, da oltre 40 anni, è la sua carta vincente. Nel 1980, infatti, diventa celebre per aver posato senza veli per la rivista Playman.

La sua bellezza e l’incantevole fascino permette a Pamela il debutto cinematografico. Viene infatti selezionata come protagonista della commedia erotica “La moglie in bianco…l’amante al pepe”. Ottiene moltissima notorietà, ma Pamela intende percorrere un’altra strada professionale.

La svolta epocale la ottiene con la sua partecipazione Il Bagaglino, in qualità di soubrette del varietà. Da questo momento, le sue apparizioni nel piccolo schermo sono costanti e negli anni Novanta, passa a trasmissioni targate Mediaset.

Conduce Scherzi a Parte al fianco del suo storico collega Pippo Franco e altri show come “Marameo”, “Barbecue” e “Miconsenta”. Nel 2016 diventa una concorrente del reality Grande Fratello VIP, ma viene squalificata a causa dei suoi atteggiamenti contro il regolamento.

Pamela Prati, la sua più grande paura

Pamela Prati è una showgirl che, nel corso della sua carriera, ha fatto molto discutere per alcuni atteggiamenti ribelli e spesso si è trovata nel vortice delle critiche. Indimenticabile è il caso di Mark Caltagirone, il fidanzato immaginario con cui sarebbe dovuta convolare a nozze. Tuttavia, Pamela ha parlato spesso del suo passato difficile e dell’infanzia trascorsa in un collegio di suore a causa della lontananza di suo padre.

La Prati ha parlato anche della sua più grande paura che le ha impedito di partecipare ad un’edizione dell’Isola dei Famosi: “Non sono riuscita a superare la paura di prendere l’aereo. Avevo già firmato per partecipare e avevo anche seguito un corso per cercare di superare la paura del volo, ma arrivata a Fiumicino, davanti all’aereo ho avuto una crisi di panico e mi hanno dovuto portare al pronto soccorso dell’aeroporto. Per cui ho capito, con grande dispiacere, che non potevo farcela e mi sono ritirata“, ha raccontato Pamela.

Pamela Prati, mai vista conciata in quel modo: non passa inosservata

Pamela Prati è una delle soubrette del celebre varietà Il Bagaglino, diretto da Pier Francesco Pingitore. Sin dagli anni Ottanta, la showgirl italiana ha conquistato milioni di cuori per la sua bellezza e sensualità e ancora oggi, è dotata di un fascino mozzafiato. Dopo il caso mediatico di Mark Caltagirone, Pamela ha preso le distanze dalle scene televisive, ma ora è tornata più carica che mai.

La soubrette è una concorrente del talent “Tale e Quale Show” in cui sta dimostrando le sue qualità da donna dello spettacolo. Canta, balla ed interpreta personaggi leggendari del panorama musicale italiano. Un dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei fan più attenti. Sul suo account Instagram, la Prati ha condiviso uno scatto in cui è evidente il suo look particolare. Pamela, durante un’esibizione al talent, ha voluto omaggiare Loredana Bertè, una leggenda della musica italiana, imitando il suo outfit.